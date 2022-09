Actor Cristian de la Fuente es captado besando a mujer que no es su esposa: “Es un error de borracho”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor Cristián de la Fuente se encuentra en medio de la polémica luego de hacerse público un video donde se le ve besando a una mujer que no es su esposa y el chileno reconoció su infidelidad catalogándola de un “error de borracho”.

Fue en el programa “Primer Impacto” (Univision) que salieron públicas las imágenes del protagonista de “Amor bravío” besando apasionadamente a una chica mientras disfrutaba en un restaurante de la Ciudad de México junto a su amigo y colega Juan Soler.

"Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré", dijo en un breve comunicado al programa 'En casa con Telemundo'.

Agregó: “Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video", dijo respecto a que se encontraba con el actor argentino Juan Soler. "Es un error de borracho, de tonto", agregó.

De la Fuente, quien está casado con la actriz Angelica Castro desde hace dos décadas y fruto de ese matrimonio tienen a su hija Laura, lamentó lo sucedido y dijo sentir vergüenza y pena por sus seres queridos.

“Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia. Y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad”, expresó en el comunicado enviado al programa de Telemundo.

Cristián de la Fuente es conocido en América por sus roles en telenovelas, series y películas. A principios de este año se dio a conocer que será el protagonista de la nueva comedia "Switch Up", que escogió como escenario el Valle del Río Grande en la frontera sur de Texas, Estados Unidos.