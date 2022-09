"Avatar" abre camino hacia la cartelera dominicana, que también tiene otros dos estrenos

Nathaly Tavarez

Santo Domingo RD

El regreso a los cines de "Avatar: The Way of Water" llega este jueves a República Dominicana con el estreno de "Avatar: el camino del agua", un filme estadounidense de fantasía que se estrena, al igual que "Don't Worry Darling" y "The Invitation", y que es la secuela de Avatar (2009), trayendo al australiano Sam Worthington y a la actriz de origen dominicano, Zoe Saldaña en los papeles de Jake Sully y Neytiri.

El proyecto estadounidense fue dirigido y producido por el canadiense James Cameron, quien también lo escribió junto a Jon Landau y Rae Sanchini.

Sigourney Weaver, Lola Herrera, Joel David Moore, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Michelle Yeoh, Stephen Lang, Edie Falco y Jemaine Clement también actúan en las escenas de aventura que fueron grabadas con cámaras 3D digitales y, que son clasificadas como PG-13.

Es distribuido por Walt Disney Pictures, luego de ser producido por Lightstorm Entertainment, 20th Century Studios y TSG Entertainment, compañías que la crearon con un presupuesto de 250 millones de dólares.

Por otro lado, la fotografía fue hecha por Russell Carpenter, mientras que Simon Franglen se encargó de la música.

Descripción. Un veterano de guerra parapléjico es enviado a establecer una colonia humana en el lejano planeta de Pandora, pero se encuentra a sí mismo peleando contra la raza humana junto a los Na'vi, la raza indígena del planeta, en esta película épica de ciencia ficción de James Cameron, director de la película ganadora del Oscar, Titanic.

La película fue filmada con cámaras 3D digitales que ofrecerán novedosas y dramáticas interpretaciones reales y efectos generados por computadoras. El actor australiano Sam Worthington protagonizará como el reacio colono, Jake Sully, junto a la actriz Zoe Saldaña, representando a una mujer Na'vi, quien se envuelve en un romance con el héroe.

El revolucionario sistema creado para la película permite que las expresiones faciales de los actores puedan ser capturadas por un sistema virtual donde pueden ver lo que sus homólogos generados a computadora estarán viendo en la película.

La compañía Weta Digital de Peter Jackson, ganadora del premio Oscar, colaboró en la supervisión de los efectos visuales. Joel Moore, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Michelle Rodríguez forman parte del reparto, indica la descripción publicada por Caribbean Cinemas.

+ Don't Worry Darling

No te preocupes querida es un thriller psicológico que fue dirigido por la cineasta norteamericana, Olivia Wilde (Bunny), quien también encabeza el reparto junto a Florence Pugh (Alice Chambers) y el famoso cantante y actor británico, Harry Styles (Jack Chambers).

El guión de misterio fue realizado por Katie Silberman, Carey Van Dyke, Shane Van Dyke, para las empresas cinematográficas que la produjeron (Line Cinema y Vertigo Entertainment), en tanto que Warner Bros la distribuye.

Nick Kroll, Chris Pine, Gemma Chan, KiKi Layne, Douglas Smith, Timothy Simons, Alisha Heng, Ari'el Stachel, Dita Von Teese, Mariah Justice, Asif Ali, Kate Berlant, Marcello Julian Reyes y Sydney Chandler son otros de los actores que participan en la propuesta de calificación R.

Destacar que la misma estará disponible en la plataforma de streaming HBO 45 días después de su estreno en Estados Unidos, el cual será el próximo 23 de septiembre de 2022.

Dato curioso. El rodaje de la película de 122 minutos comenzó el 20 de octubre de 2020 y culminó el 13 de febrero de 2021.

Sinopsis oficial. Alice (Pugh) y Jack (Styles) tienen la suerte de conducir en la comunidad idealizada de Victory, la ciudad empírica de la empresa que alberga a los hombres que trabajan para el esquema ultrasecreto Victory y sus familias.

El optimismo social de la división de 1950 defendido por su director ejecutante, Frank (Pine), un quimérico corporativo y un preparador de vida motivacional a partes iguales, áncora todos los aspectos de la vida cotidiana en la utopía del desierto.

Críticas. Las opiniones de los críticos de cine han sido negativas en su mayoría. De hecho, Justin Chang de Los Ángeles Times comentó que el fracaso de Wilde es principalmente una cuestión de imaginación, ya que aunque la cinta está bien interpretada y bien elaborada, no es ni la mitad de perturbadora de lo que quiere ser.

"Un thriller psicológico satírico y algo desenfrenado… Da la impresión de que hay una película mejor enterrada en algún lugar, perdida entre el frenetismo y su poco satisfactoria exposición", dijo Steve Pond, por su parte en The Wrap.

+ The Invitation

El largometraje de horror de la escritora Blair Butler que es titulado en Hispanoamérica como Invitación al infierno, estuvo dirigido por Jessica M. Thompson y producido por Emile Gladstone.

Los papeles estelares son interpretados en 104 minutos por Nathalie Emmanuel, Stephanie Corneliussen y Thomas Doherty, actores que comparten escenas con Alana Boden, Hugh Skinner, Sean Pertwee y Courtney Taylor, en los papeles de Lucy, Oliver, Mr. Field y Grace.

La cinta que es calificada como PG-13, fue producida por Emile (The Curse of La Llorona) y debutó en Sony Pictures Releasing el 26 de agosto de 2022.

Sinopsis oficial. Es un thriller de terror moderno sobre una mujer joven que es cortejada y acogida, solo para descubrir que se está gestando una trama gótica. Evie ha sido reclutada en un aquelarre de vampiros, como se revela en el tráiler. “De lo que se trata la película” es de sangre, sangre literal y el concepto de parentesco.

Evie (Nathalie Emmanuel), que perdió a su madre y no tiene otros parientes conocidos, se hace una prueba de ADN y descubre que tiene un primo perdido hace mucho tiempo del que no estaba al tanto.

Cuando acepta una invitación de su nueva familia para asistir a una lujosa boda en la campiña inglesa, el sexy anfitrión aristócrata inicialmente la seduce, pero pronto se encuentra en una pesadilla de supervivencia mientras descubre los oscuros secretos del pasado de su familia y la siniestra motivaciones detrás de su extravagante generosidad.

Evie finalmente tendrá que «luchar por su vida» y «descubrir los elementos más oscuros de sí misma para sobrevivir», según Emmanuel. Evie es una persona que enfrenta dificultades financieras, no es de una familia rica, es una dama de color y proviene de un entorno muy diverso.

Por lo tanto, ya está algo en alerta máxima porque ya está en una posición desventajosa en todos los aspectos. Pero lo que sin duda no anticiparon fue lo inteligente y astuta que era, así como la fuerza que poseía.

Opinión. "La película, llena de referencias muy obvias… Busca crear un clima pero, ya sea por obligación o por falta de talento, lo termina tirando todo por la borda. Luego de varios golpes efectistas la película se vuelve ridícula sin más", Santiago García en Leer Cine.