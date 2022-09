Hijos le aparecen de la nada a Shakira, Villalona, Johnny Ventura, Bonny Cepeda, Juliio Iglesias y otros cantantes

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Así como a la cantante Shakira y al actor Santiago Alarcón le salió de la nda un supuesto hijo que supuestamente procrearon juntos, varios dominicanos como Johnny Ventura, Fernando Villalona, Carlitos Wey y El Chaval de la Bachata han enfrentado casos similares a lo largo de sus vidas.

En medio de la polémica generada por su ruptura amorosa con Gerard Piqué, la colombiana Shakira también está dando de qué hablar por la aparición de un supuesto hijo que procrearía hace años con el actor Santiago Alarcón.

El joven, cuya identidad sigue siendo un misterio, se comunicó con el actor colombiano para revelarle que él es su padre biológico y pedirle una millonaria suma de dinero por guardar su silencio.

La información salió a la luz por medio del propio Santiago Alarcón, quien, a través de sus redes sociales, denunció el acoso que ha sufrido por su presunto hijo.

“Resulta que él asegura que su papá biológico, como él asegura soy yo y su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, y resulta que su mamá biológica es Shakira”, comentó el actor en un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, indicó que ha recibido varias amenazas e intentos de chantaje por parte del joven por supuestamente abandonarlo cuando era pequeño y no estar presente en su vida.

La madre adoptiva de este joven le dijo que Shakira y Alarcón lo dieron en adopción en el año 1993 cuando este tenía 15 años y por ello ahora reclama una compensación económica.

Para guardar su silencio, el presunto hijo de Shakira y Santiago Alarcón estaría pidiendo una cifra de unos 200 mil dólares.

En República Dominicana, el caso más reciente sobre temas de reclamo de supuestos hijos se remonta a 2019 cuando el merenguero Fernando Villalona anunció que fue sometido a una segunda prueba de paternidad por el reclamo de una persona que decìa era su padre y que salió negativa.

Todo empezó cuando Ana Carolina Baldera Muñoz difundió por todas las vías posibles que era hija del Mayimbe.

El 4 de junio de 2019 ambos se sometieron a una prueba de paternidad, la cual salió negativa.

La joven insatisfecha regresó al ataque, llevando el caso a los tribunales. Para su desconcierto, la Séptima Sala de Asuntos de Familia del Tribunal del Distrito Nacional reveló que la prueba salió nuevamente negativa.

Ana Carolina, “quien difundió por todas las vías posibles que era mi hija, reclamando una prueba de paternidad, ADN; yo voluntariamente acepté dicha prueba que se realizó en los laboratorios Patria Rivas, el 4 de junio 2019 por vía de la mucosa (saliva). El resultado fue el día 11 de junio 2019: cero por ciento, dejándome excluido como padre”, publicó Villalona.

Luego agregó: “La señorita insinuó que se le hizo un fraude y me demandó por la Séptima Sala de Asuntos de Familia del Tribunal del Distrito Nacional y por segunda vez tuve que someterme a dicha prueba, el día 17 de octubre 2019. Esta vez se realizó en los laboratorios de Referencia, que se encuentran en la clínica Abreu, en sangre; hoy día 5 del mes de noviembre 2019 se reveló en la audiencia que soy cero por ciento padre biológico de la señorita Ana Carolina Baldera Muñoz. La Séptima Sala de Asuntos de Familia se reservó el fallo para ser dado próximamente por sentencia, con esta doy por cerrado este caso”.

Bonny Cepeda

Hace ocho años, Bonny Cepeda se vio envuelto en un caso parecido. Tras varios meses de duda, una prueba de paternidad reveló que el joven Robert Sánchez no es hijo del merenguero. El señor, que ahora tiene 42 años de edad, residía en Los Alcarrizos.

Se recuerda que la esposa de Bonny fue quien hizo los arreglos para el encuentro y para ello se trasladó a la casa del joven, lo montó en su vehículo y posteriormente se trasladó a Galería 360 donde el merenguero tenía una presentación.

De todos modos, Cepeda había dicho que independientemente del resultado, ya quería a Sánchez como a un hijo.

Johnny Ventura

Una situación similar la enfrentó el fenecido merenguero Johnny Ventura. La merenguera Altagracia Reyes, mejor conocida como La Potranca, quien tiene un gran parecido con la hija menor de Johnny Ventura, Ana Virginia, empezó a darse a conocer como hija del merenguero, pero este siempre negó su paternidad. Para el año 2011 ambos se sometieron a una aprueba de ADN y los resultados dieron negativos.

La Potranca siguió reclamando, a lo que Ventura externó en vida que, dependiendo de lo que ella hiciera, actuaría de forma legal en su contra por daños y perjuicios.

En el siglo pasado se llegó a especular que el merenguero Richie Ricardo, a raíz de su gran parecido en la voz en temas como “Señor pulpero”. Claro, eso nunca fue real.

Luis Vargas

El caso más mediático sobre paternidad lo registra el bachatero Luis Vargas. En el año 2009 quería llevar a sus hijos de vacaciones a Disney, por lo que el consulado estadounidense pidió una prueba de paternidad de sus cuatro hijos. Al final se enteró que ninguno había sido engendrado por él.

El Chaval y Carlitos Wey

En la lista también figura El Chaval de la Bachata (Elinar Espinal), quien era el supuesto padre de la hija de Beatriz Corniel.

El intérprete de “¿Dónde están esos amigos?” fue sometido a una prueba de paternidad, la cual salió negativa después de varios años manteniendo a la menor.

Asimismo, un integrante del dúo Los Pepes, Anderson Álvarez (Doble T), practicó una prueba de paternidad a la hija que su pareja de hace unos años le atribuyó, la cual resultó negativa para su tranquilidad.

Otro que estuvo envuelto en líos de prueba de paternidad fue Carlitos Wey, integrante del desaparecido dúo los Teke Teke cuando la bailarina Rubí (La Exótica) le demandó y exigió una prueba de paternidad por una niña que nació el 19 de agosto del 2011. Los resultados salieron con un 0.0% de probabilidad de paternidad.

Conocer que no era el padre biológico de la niña de un año y ocho meses de nacida "fue un momento muy difícil, creo que el peor momento de mí vida”, expresó hace unos años con sentimiento Doble T y agregó que durante ese tiempo asumió su responsabilidad con la niña, pero “ya ella tiene su padre, nuestra relación terminó”.

El fenecido cantante Anthony Ríos tuvo múltiples parejas, pero a pesar de los comentarios él nunca dudó de la paternidad de sus hijos. En más de una ocasión explicó que si una de sus amantes afirmaba que su relación había dado frutos, él no tenía que dudar de ello.

Extranjeros

Además de Shakira y Santiago Alarcón, otros extranjeros hispanos que han pasado por estas situaciones parecidas o de hijos no reconocidos en su momento de nacimiento son el cantante español Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Carlos Baute, Juan Gabriel y Luis Miguel.

Desde hace años, el abogado de Javier Sánchez Santos viene peleando en los tribunales españoles porque Julio Iglesias lo reconozca como padre.

Hace unos meses interpuso un recurso en defensa de esta causa de filiación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo (Francia).

La intención de defender "la verdad genética sobre la cosa juzgada", dado que el supuesto hijo del cantante cuenta con un informe genético que establece el vínculo familiar, informó el despacho del letrado Fernando Osuna en un comunicado.

Esta prueba se consiguió por parte de un detective privado en Estados Unidos, que recogió un objeto abandonado por Julio José Iglesias Preysler, hijo de Julio Iglesia, y determina que entre ambos existe un vínculo genético del 99 %, según el bufete.

Sánchez se fue a la corte europea porque en España este caso concluyó el pasado mes de marzo cuando el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso planteado por este supuesto hijo para que se reconociera la paternidad del cantante, al considerar que se trataba de "cosa ya juzgada".

En 2020, la Audiencia Provincial de Valencia (este español) revocó la sentencia por la que un juzgado de primera instancia había estimado un año antes la demanda de paternidad presentada por Javier Sánchez Santos contra el cantante.

La Audiencia Provincial apreció que se trataba de "cosa juzgada", sin entrar a analizar el fondo del asunto, dado que el supuesto hijo y su madre ya habían promovido otras acciones judiciales anteriormente.

En julio de 1999, el Tribunal Supremo español (TS) había ratificado que Julio Iglesias no era el padre del demandante, en contra de lo sostenido por la madre, la portuguesa María Edite Santos Raposo.

Posteriormente, el propio TS (en 2021), como después el TC, desestimaron los recursos de la defensa de Javier Sánchez Santos por considerar igualmente que se trataba de "cosa juzgada".

En junio de 2019, Rafael Ruiz, de 74 años, cantante de Los del Río (los de ‘La Macarena’), admitió ue había tenido un hijo fuera del matrimonio: Leonardo, de 33 años ahora, quien interpuso en 2017 una demanda de paternidad contra el artista.

El sevillano, de 74 años, reconoció entonces que es hijo suyo después de que las pruebas de ADN a las que se tuvo que someter por orden judicial dieran positivo.

A finales de 2006 Alejandro Sanz reconocía en un comunicado público a su hijo Alexander, de entonces cuatro años, nacido fuera de su matrimonio con la actriz mexicana Jaydy Michel, madre de su primera hija Manuela y de la que se había separado dos años antes.

Desde entonces Sanz trata a Alexander como uno más de su familia y el joven, ahora de 19 años, le ha acompañado en sus giras como uno de los músicos de su banda.

El artista español tiene otros dos hijos con su anterior pareja, Raquel Perera: Dylan, nacido en julio de 2011, y Alma, en 2014.

Justo cuando México recién vivía la tristeza por la muerte de uno de sus grandes ídolos, Juan Gabriel, en agosto de 2016, salió a la luz que el Divo de Juárez tenía dos hijos secretos.

Luego de realizarse la prueba de ADN se comprobó que tanto Joan Gabriel como Luis Alberto Aguilera son descendientes de Juan Gabriel y ambos comenzaron la pelea judicial contra los cuatro hijos reconocidos del cantante para reclamar su parte de la millonaria herencia.

Un año después apareció otra descendiente secreta, Caludia Gabriela Aguilera quien también probó su filiación con una prueba de ADN.

Hasta ahora, se sabe que Juan Gabriel tuvo 1 hijo biológico y 4 adoptados: Alberto Aguilera Jr., Iván Gabriel, Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel.

Otro sonado caso en México lo protagonizó el cantante Luis Miguel, quien se negó a confirmar que era el padre de Michelle Gallego Salas durante más de seis años.

No fue hasta que la joven cumplió la mayoría de edad cuando El Sol de México la reconoció, aunque tardó otros cuatro años, en 2011, en darle sus apellidos.

En junio de 2021, el artista venezolano-español Carlos Baute sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar un conmovedor mensaje en el que reconoció públicamente la paternidad de José Daniel Arellán, quien por años peleó en los tribunales, y se disculpó con su hijo.

El intérprete de ‘Colgando en tus manos’ reconoció al joven que nació de su relación con Nallera Zerimar Arellán Castillo cuando él tenía apenas 15 años y ella 13 años de edad.

çEl cantautor venezolano compartió una fotografía junto a su hijo de 33 años en la que confesó haber cometido errores y le prometió recuperar el tiempo perdido, además, le agradeció a su esposa y la madre de sus tres hijos menores, Astrid Klisans, por su apoyo.

"Celebrando hoy el Día del Padre, les comparto esta foto que me hace inmensamente feliz. Después de tantos malentendidos por ambas partes, José Daniel y yo tenemos la relación padre e hijo que debió haber sido desde siempre", dice el mensaje colgado en la cuenta de Instagram de Baute.

Y continuó: "Te pido perdón por mis errores y de ahora en adelante vamos a recuperar el tiempo perdido. Te quiero hijo. Gracias @astridklisans por tu apoyo incondicional".