Andrés Castillo acude a ante la fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El actor Andrés Castillo, se presentó este jueves ante la fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional, quienes lo investigan por las acusaciones de acoso y coacción a una menor de 14 años de edad.

A través de un video Castillo indica que acudió ante la fiscalía de manera voluntaria junto a su abogado, Manuel Moquete ya que las autoridades no lo han requerido.

“Yo Andrés Castillo, acompañado por el doctor Manuel Moquete, mi abogado, vine voluntariamente a ponerme a disposición del Ministerio Público para aportar a la investigación que ellos, asumo, están organizando debido al rumor público que ha salido a la luz”. Dijo.

De acuerdo a su abogado, acudieron ante la justicia para conocer lo que está pasando con investigación que se realiza en contra de su representado.

Castillo fue denunciado de manera pública, a principios de este mes a través del Informe con Alicia Ortega, luego que la madre de una menor presentara unas grabaciones de cómo el actor intentó qua su hija de 14 años saliera de su casa a altas horas de la noche con la promesa de verlo para hablar de una película con el actor estadounidense Mark Wahlberg.

“Yo voy a estar aquí hasta las 11:00 lo que yo no quiero es que ella tenga una mala impresión, pero al mismo tiempo yo nunca recibo padres. ¿entiendes? Entonces no quiero que se mal interprete, si tienes que pedir permiso para ir algún sitio pues tú lo pides y tú vas y tu regresas, pero si hay que venir con equipos yo no los voy a recibir, mi asistente que es una mujer ella tampoco puede. Entonces si no puedes tú me dices y yo te mando el guion otro día”, invitó Castillo a la menor.

La madre de la niña puso la denuncia en mayo de este año y fue donde la periodista, asegurando que las autoridades no habían dado seguimiento al caso.