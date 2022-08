Netflix estrena el tráiler de la versión de "The Addams Family" de Tim Burton

EFE

Los Ángeles

Netflix estrenó este miércoles el tráiler de una de sus nuevas apuestas para este otoño: "Wednesday", una serie inspirada en la mítica "The Addams Family" y que ha sido ideada por el cineasta Tim Burton.

Inspirada en la producción original de "The Addams Family" (1964), "Wednesday" verá la luz en otoño de este año, aunque aún no se ha concretado la fecha exacta.

Esta nueva serie cuenta con un tono sangriento y macabro, y sigue las aventuras de Wednesday, la hija del siniestro matrimonio entre Gomez y Morticia Addams que ahora encarna Jenna Ortega ("You").

Bajo una estética renovada, en los dos minutos de duración del tráiler oficial que publicó Netflix ya se puede ver a Wednesday tramando malvados planes en la mansión Addams o castigando con ocurrencias perversas a sus compañeros de la Academia Nevermore.

Una institución a la que acudirá para tratar de dominar sus habilidades sobrenaturales y resolver un asesinato que hará temblar los cimientos de su familia.

"No sabía que me adentraría en una pesadilla. (...) Llena de misterio, caos y asesinatos, esto me va a encantar", afirma la protagonista en este adelanto de la serie.

Junto a Ortega, el resto del reparto lo conforman actores como Catherine Zeta-Jones (como Morticia), Luis Guzmán (Gomez), Isaac Ordóñez (Pugsley), Victor Dorobantu (Thing), George Burcea (Lurch) o Christina Ricci (aparición especial como Marilyn Thornhill)

Se trata de una serie creada por MGM Television para Netflix y cuyos primeros cuatro capítulos, de un total de ocho, están producidos y dirigidos por Tim Burton junto a Gandja Monteiro y James Marshall.

Algred Gough ("Aquaman") y Miles Millar ("Spider-Man 2") hacen las veces de codirectores, guionistas y productores ejecutivos.

No es la primera vez que se realiza una producción derivada de "The Addams Family", que ha contado incluso con una comedia, un musical nominado a los premios Tony y una adaptación animada que fue doblada por varias personalidades reconocidas en Hollywood, como Oscar Isaac o Charlize Theron, entre otros.