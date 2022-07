Muere el actor Antonio Ibáñez, de la serie "Aída", a los 34 años

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Antonio Ibáñez, actor español de "Aída" (2012) y otras series, perdió este martes la batalla contra el cáncer justo un año después de dar a conocer que sufría de este mal. Tenía 34 años de edad.

Además de actor, Ibáñez, que también se conoció por sus roles en "La que se avecina" (2016), "El ministerio del tiempo" (2016), o "Arrayán" (2010), era era modelo y pintor.

La noticia se dio a dado a conocer en su cuenta personal de Instagram, donde se han publicado unas palabras escritas por él: "He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa. D.E.P".

El actor es de origen granadino, pero en 2010 se mudó a la capital española para conseguir cumplir su sueño. Dominaba una gran cantidad de talentos. Prueba de ello es que se hizo algo conocido por participar en el concurso The Dancer de La 1, un talent show de danza.