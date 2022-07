Así responde Francisca a quien le dice que tiene la “boca chueca”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

"¿No te puedes hacer nada en la boca que no se te vea chueca?", fue lo que le escribió un seguidor a Francisca y la dominicana no dudó en responderle orgullosa que le encanta tener la “boca chueca” y ser diferente.

“Pues la verdad es que no, ni me interesa, más o menos es como mi marca. A mí me encanta tener mi boca chueca, me fascina, me hace diferente. Mencióname otra boca chueca por ahí", dijo la actriz.

Fue a través de la opción de preguntas y respuesta de Instagram que alguien le hizo el comentario a la presentadora de “Despierta América”.

La autora de “Una reina como tú”, ha dicho que ella nació así y no le pasó nada en la boca.

En varias ocasiones la creadora de Mela la Melaza ha tenido que lidiar con ese tipo de comentarios sobre su físico.

Incluso cuando estaba embarazada de su bebé Gennaro, quien hoy cumple un año, la conductora fue victima de bullying en las redes sociales.

Anteriormente, Francisca, quien fue la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, ha recibido muchos comentarios de gente que la llamaban “fea”.

Sin embargo, siempre ha insistido a las mujeres a no dejarse bajar la autoestima cuando sean tildadas así.

Mucha gente le decía “que era fea, que era vizca, que tengo la boca chueca, que tengo la cara torcida y es una realidad, lo dicen en las redes”, dijo en una ocasión en el programa de Univision.