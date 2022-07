En Santiago se comenta: la muerte del abogado Basilio Guzmán

Bélgica Suárez

Santiago, RD

¡Hola, buenos días! Conocí al acreditado abogado Basilio Guzmán cuando mis hijos estaban pequeños. Éramos vecinos, estaba casado con su primera esposa, una joven profesional muy discreta.

En ese entonces no tenían hijos, era un hombre bonachón, excelente vecino, amaba a todos los muchachos de la calle 5-D, de la urbanización La Zurza, un sector de clase media alta. Llegaba a las cinco de la tarde en un motor grande, era su hobby, los niños lo esperaban para la vuelta obligada, en Navidad les llevaba regalos y siempre les traía dulces, él era feliz con esa acción, los chicos también. Pasó el tiempo, lo veía a veces en cualquier lugar de Santiago, me había mudado de ese maravilloso sector, escuchaba hablar de él como abogado de bienes raíces y que resolvía grandes casos, siempre amable, buena gente, con muchos amigos y me imagino que enemigos también por el tipo de trabajo que desempeñaba. Luego, muchos años después me entero que Basilio también vivía en el mismo sector que ahora resido, donde unos canallas le quitaron la vida, espero que pronto se investigue quienes lo malograron o quien los mandó a privarlo de vivir, nuestra sociedad no puede seguir así, donde la vida no vale nada. Se dicen muchas cosas de Basilio, no lo sé, nada justifica quitarle la vida a un ser humano.

Santiago crece

La ciudad está creciendo hacia Tamboril y Licey, ya hemos escrito de las diversas urbanizaciones cerradas y exclusivas que se han construido en la carreta Duarte, pero también grandes ferreterías y supermercados. Aprovechando el auge, Arquímedes Cabrera construyó una gran plaza que hoy está de moda, “Amira”, allí fueron trasladadas dos importantes oficinas gubernamentales y varios atractivos negocios de comidas, como la icónica Parrillita, también un centro de juegos infantiles, heladería, pizzería y un excelente restaurante de comida peruana, muy exquisita, un ambiente familiar, precios asequibles, un buen ambiente los viernes con música en vivo con el gran y romántico artista Samuel González, en KLO Kitchen Market propiedad de Eddy Lora, siempre prestó a dar un maravilloso servicio y especiales atenciones. Por allí me encontré con Moisés Saltos en compañía de su esposa e hijos, destacado abogado vegano, radicado en esta ciudad desde hace tiempo. Este letrado es una persona fabulosa, de gran simpatía, se ha hecho amigo de los ricos tradicionales de la Ciudad Corazón.

Sitio de moda

Qué de moda está la discoteca Lazotea Afterwork, un lugar de diversión donde asiste la juventud, bonita decoración, excelente ambiente, desde donde se divisa la ciudad, debido a su ubicación en la altura de Bella Terra Mall. Este establecimiento tiene su encanto, ya que uno se estaciona en la misma disco, tiene un Dj muy profesional que coloca música al gusto de los asistentes, siendo lo mejor que está en el mismo centro la ciudad y eso da más confianza por la seguridad, cerca de ahí, a unos pocos metros está el Palacio Municipal, varios centros de salud reconocidos y una importante compañía telefónica. Hasta la próxima.