Ministerio World Worship lanza su sencillo “Das Vida”

Santo Domingo, RD

La nueva representación del ministerio World Worship lanza su nuevo sencillo “Das vida”. La agrupación grabó en vivo desde República Dominicana, siendo visto por miles de personas a tan solo días de su lanzamiento en YouTube.

“Esta es una canción que les va a recordar a esas personas cansadas, que se dieron por vencidas y creen que ya no hay oportunidad para ser sanos de su enfermedad, que renunciaron a su matrimonio, a su ministerio, a las promesas de Dios e incluso a su fe, que Dios no tiene límites, pero, sobre todo, que no hay nada difícil para él”, expresó Jamilet González, directora del grupo.

Actualmente, el sencillo “Das vida” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y está teniendo una muy buena recepción del público.

Según se ha informado, es posible que se realice una segunda función del evento Que el mundo adore para este año 2022, realizado por última vez en el año 2019 con la agrupación como anfitriones, bajo el sello discográfico Camila Studio.