En Santiago se comenta: buenos restaurantes de paseo por Sosúa

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

¡Hola, buenos días! Disfrutar de nuestro país no tiene precio. Siguiendo con Sosúa, Puerto Plata y nuestra estadía en Ocean Club, muy cerca hay dos buenos establecimientos, la comida es deliciosa, mariscos y otros platos exquisitos, cervezas bien frías y buenas atenciones. Margot es un restaurante californiano y Bologna es italiano, están a unos pasos del paraíso que le he comentado, el Ocean Club, o sea que hay variedad para escoger, maravilloso.

Encuentro

Me encontré en este precioso proyecto que maneja la cadena Marriott con el doctor Fello Suberví y su esposa Miguelina, en sus años de gloria fue un gran político, aunque lo sigue siendo con un perfil más bajo, con sus años se ve con buen ánimo, su esposa muy activa, fue directora de turismo, nos saludamos. No sé si estaban todos juntos, allí también vi a la dirigente perremeísta, ex ministra de la Mujer, Yanet Camilo, con quien hablamos de todo un poco, luce más delgada, muy simpática y aspira a la alcaldía de la ciudad capital. La gente sale a recrearse y eso es bueno.

Turismo interesante

Sosúa está siendo visitada por criollos y extranjeros, no con el furor del pasado, hay muchos lugares cerrados, hoteles pequeños y grandes, negocios diversos, pero sí sigue siendo atrayente, una gran cantidad de mujeres de otros países ofrecen sus servicios de compañía, aunque está limpia la ciudad, luce abandonada en algunos aspectos, con casas deterioradas, no se ve bonito, hay tiendas y supermercados amplios donde se encuentra de todo y cuando pasamos por la bella playa, una de las más hermosas del país, siempre está llena de gente, como en aquellos años de gloria de ese bello municipio, es decir como diríamos los santiaguenses que Santiago es Santiago, Sosúa es Sosúa , con su hermosa playa de arena dorada.

Teteo

El teteo es una tragedia, mucho antes de llegar a Gurabo, saliendo de Sosúa, por la carretera turística, que a propósito está muy bien para transitar, nos encontramos con tanta gente en el mismo medio de la carretera, con un teteo a todo dar, todos pegados, bailando, bebiendo alcohol y fumando. Qué peligro, imagínense, para pasar, un desastre. ¿Por qué las autoridades no se meten en eso? Ahí va a pasar una desgracia y después a lamentarse, además cientos de gente agrupados sin mascarillas y el Covid en aumento, bueno, ahora es responsabilidad de cada quien. Hasta la próxima.