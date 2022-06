Margaro, el humorista al que la vida le sonrió poco en sus últimos años

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

El humor dominicano está de luto con la muerte de Nicolás Díaz, popularmente conocido como “Margaro”, quien fue encontrado sin vida este domingo en su residencia.

Juan José Travieso (Pareja), quien trabajaba con el humorista en el programa “Pégate y Gana” confirmó la información a Listín Diario.

Margaro fue el responsable de la risa de los dominicanos por varias décadas a través de la pantalla chica. Él hacía reír a los dominicanos con sus variados personajes y su humor de campo.

No superó la muerte de Freddy Beras Goico

Aunque dicho por él mismo cuando murió el gran Freddy Beras Goico en 2010 sintió que no podía sobrevivir sin su sombra y se le hizo difícil superar esa perdida tanto en su vida personal como laboral.

Tras la partida física de Freddy, el comediante se quedó sin empleo y tuvo que “buscar el peso”, situación que le agravó la diabetes.

Y es que a pesar de ser uno de los principales humoristas dominicanos de la “vieja escuela” y trabajar "En la Escuelota" al lado de figuras como Freddy Beras Goico, Cuquín Victoria, Nany Peña, entre otros, en los últimos años Margaro vivió en condiciones inhumanas y en el 2018 el Gobierno tuvo que intervenir y construirle una pequeña vivienda y otorgarle una pensión.

Precariedades

Margaro vivía en una vivienda que cuando llovía se le mojaban los pocos ajuares que tenía, llevaba aproximadamente seis años viviendo en precarias condiciones.

Se le construyó su nueva casa de 44 metros cuadrados, construida en block y techo de hormigón.

Esto paso luego que su vida estuviera en peligro cuando una prediabetes lo hizo ser internado de emergencia en la clínica Cruz Jiminán, suceso en el que el presentador Frederick Martínez “El Pachá” provocó fuertes críticas por exponer el mal estado de salud en el que se encontraba Margaro.

Anteriormente a esa situación, el humorista fue víctima de violencia cuando unos atracadores lo atacaron y le propinaron cinco puñaladas y un disparo.

“Cuando salió del aire Con Freddy y Punto me sentía que yo no era nadie, me dije a mí mismo que la depresión no es de Dios, y le dije a un amigo que me dejara amanecer cuidando un garaje que tenía. Entonces vinieron a atracarme dos demonios que ya perdoné. Me dieron cinco estocadas y un tiro. Me hicieron dos operaciones a vida o muerte. Yo estoy vivo por la misericordia de Dios”, explicó en una entrevista en “Altanto Tv” con la periodista Colombia Alcántara.

Expresó que era cristiano porque “ya papá Dios no me va a dar una tercera oportunidad”.

Sin embargo, contó que las dificultades que le hicieron vivir momentos de mucha amargura lo llevaron a obtener una vida con mejor dignidad.

De acuerdo a sus allegados, Margaro, de 62 años, engendró dos hijos y una hija, quienes actualmente viven en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos

Margaro, quien fue merecedor del premio Casandra como comediante del año en la década de los 90’s, se destacó en importantes papeles en el cine, como en las películas “Nueva Yol 3”, “Perico Ripiao”, “El retorno de una estrella” y “Cuatro hombres y un ataúd”, entre otras.

En esa última entrevista concedida hace tres meses, el humorista criticaba que en todos los países a los artistas los valoraban, sin embargo, aquí era todo lo contrario.

“El Ministerio de cultura no ha hecho absolutamente nada por un artista”, dijo.

De sus inicios en Santiago pasó por los principales programas de humor del país realizando un trabajo por más de tres décadas.

Sus últimos años lo pasó trabajando en el programa “Pegate y gana” con Frederick Martínez “El Pachá”, a quien Margaro lo consideraba como “su papá” porque le dio la mano cuando más lo necesitaba.

A finales del 2021 trabajó por poco tiempo en el programa radial "El mañanero", de Bolívar Valera.