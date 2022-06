Actriz colombiana Aura Cristina Geithner vende su ropa interior usada

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz colombiana Aura Cristina Geithner encontró una nueva forma de negocio y es la de vender su ropa intima usada, la cual asegura, está impregnada de su olor personal.

"Son tanguitas muy finas, muy bonitas, las uso y soy muy cuidadosa, muy higiénica, no entrego tanguitas sucias, pero sí impregnadas con mi olor personal", dijo al programa A2l rojo vivo” de Telemundo.

La también cantante, quien estuvo recientemente en Punta Cana en los Premios Heat, aseguró ser una de las primeras actrices colombianas en crearse una cuenta de OnlyFans y cuenta con la aprobación de su hijo, por lo que no le importa el qué dirán.

"A estas alturas de mi existencia, mi vida no depende de lo que opinen otros ya que hablan a través de sus juicios, prejuicios y paradigmas", confesó a nuestra revista. "Hace mucho tiempo me liberé de eso porque lo que he construido de mi persona es mucho más fuerte, más valioso y más sabio", expresó.

La actriz de “La Tormenta” luce un exhuberante cuerpo a sus 52 años, el cual muestra con diminutos bikinis en sus redes sociales. "Soy atrevida, sensual, juego mucho a disfrazarme, con lencería, con transparencias", dijo al programa.