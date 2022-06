Jean-Louis Trintignant llega a la zeta de su vida, muere como leyenda del cine francés

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Jean-Louis Trintignant, leyenda del cine y el teatro francés, actor de "Y Dios creó la mujer" y "Z", falleció en Francia este viernes anunció a la A,FP su esposa, Mariane Hoepfner Trintignant, en un comunicado transmitido por su agente. Tenía 91 años.

El actor murió "serenamente, de vejez, esta mañana en su casa, rodeado de sus seres queridos", precisó su esposa.

Desde hacía varios años sufría de cáncer. Tímido y discreto, forjó sin embargo una larga carrera con más de 160 papeles, entre cine y teatro.

Su entrada en la historia del cine fue sonada, con "Un hombre y una mujer" de Claude Lelouch, Palma de Oro en Cannes en 1966.

Apenas tres años después logró el premio a la mejor interpretación masculina con "Z" de Costa Gavras, una requisitoria contra la dictadura de los coroneles griega que resonaría rápidamente en América Latina.

+ Muerte de dos hijas

Trintignant perdió dos hijas, una, Pauline, cuando era bebé y la otra, Marie, en 2003. La joven, con la que había compartido tablas teatrales, fue matada a golpes por su pareja, el cantante de rock francés Bertrand Cantat. Una tragedia que lo acompañó en su vejez.

Hace cinco años, Jean-Louis Trintignant anunciaba que dejaba la actuación, que ya no podía aguantar físicamente las luchas de un rodaje y que sentía la sombra de la muerte demasiado cerca como para dar vida a un nuevo personaje.

Entonces se despidió de la interpretación y del mundo: "Me dejo llevar. No me voy a dar quimioterapia, aunque esté físicamente listo", confesó en referencia a que no iba a seguir luchando contra un cáncer de próstata.

En una reseña periodística del periódico español ABC, Jean-Louis Trintignant dijo que llevaba muerto desde 2003, cuando su hija Marie fue asesinada por Bertrand Cantet.

En 2007, el músico salió de la cárcel tras una condena por homicidio voluntario, mientras que Jean-Louis Trintignant no recuperó las fuerzas para filmar nada hasta 2012, año en el que Michael Haneke le dirigió en la desasosegante "Amor".

En activo desde 1956, Jean-Louis Trintignant trabajó en más de 110 películas junto con nombres tan ilustres como Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, Dino Risi, Costa-Gavras, Éric Rohmer... Más de 110 veces en las que su nombre aparecía en los créditos tras el "The End". Por casualidad de la vida su último rodaje fue "Happy End", aunque recibió más propuestas.

"El cine acabó para mí... Tuve miedo de no dar la talla físicamente. Ya no logro desplazarme solo, siempre necesito a alguien a mi lado", dijo al periódico francés "Nice Matin", que había revelado que él rechazó una propuesta del director francés Bruno Dumont para proyecto.