Alex Rodríguez estrena nuevo romance con una chica de 25 años

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A más de un año de su ruptura con Jennifer López, Alex Rodríguez parece haber encontrado un nuevo amor. Se trata de la nutricionista Kathryne Padgett, con quien tiene “una gran química”.

La pareja se encuentra de vacaciones en Capri, Italia, besándose y disfrutando de los hermosos escenarios de esa ciudad con amigos cercanos.

Rodríguez, de 46 años, y la joven de 25 años fueron vinculados por primera vez en enero cuando la pareja asistió a un partido de playoffs de los Green Bay Packers en Lambeau Field.

Hace unos días una fuente le dijo a Us Weekly que tienen “una gran química” y "aún no han puesto un título a su relación y no van a decirles a sus amigos que es oficial", los dos han estado "pasando el rato por el Los últimos meses."

“Nunca se aburren juntos y se divierten mucho”, dijo la fuente, y agregó que “vuelan chispas” entre la pareja y que el exbeisbolista “siempre deja comentarios coquetos en su Instagram… Él está realmente interesado en ella”.

Desde hace unos meses A-Rod y Padgett han asistido a varias actividades juntos, aunque ninguno ha confirmado el romance.

Tal parece que esta es la primera relación seria de Rodríguez desde su ruptura con JLo el año pasado.

En abril Alex y Jennifer envió un comunicado argumentando que están mejor “como amigos” y que se seguirán apoyando mutuamente.

J-Rod, como muchos le apodaban envió un comunicado al programa “Today” de la cadena NBC: “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo”.

“Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor mutuamente y para nuestros hijos. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo”.