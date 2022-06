Las promesas musicales de Latinoamérica

María Tejada Lorenzo

Cap Cana, RD

El mundo de la música es mucho más complicado de lo que parece. Al principio muchas puertas se cierran y el trabajo que hay detrás de cada canción es bastante amplio. Pese a las dificultades, jóvenes talentos deciden que su amor por la música es mucho más grande que todo lo esfuerzo que esta conlleva.

Estos son algunos de los artistas latinoamericanos que poco a poco vienen ganando posición dentro de la industria.

Teo

La música siempre ha sido parte de Mateo Madriñán Martínez, conocido como “Teo”, quien desde pequeño se siente inspirado por su madre la reconocida cantante colombiana Fanny Lu. Ella todo el día cantaba y bailaba por toda la casa y por esa razón, describe que desde entonces “la música es su primer amor”.

“Escribo canciones desde los 11 años. Siempre he sabido que es algo que amo y a lo que me quiero dedicar”, explicó Teo en una entrevista con Listín Diario.

En esta ocasión, Teo anuncia para el 9 de junio su primera canción titulada “Chocolatico”, misma que describe como una canción muy especial y con la que busca transmitir el mensaje que le ha dado su mamá de ser autentico y dejar “algo lindo” en el corazón de la gente.

“La música es la mejor manera de decir lo que sientes. Quiero que la gente la disfrute y se lleven un concepto de ella. Creo que va a tocar muchos corazones”, destacó el cantante de 20 años.

Dekko

Dentro de los que también apuestan por un futuro prometedor se encuentra Daniel Esquiati Lecompte, mejor conocido por su nombre artístico “Dekko”, este cantante y compositor colombiano fue ganador del premio a “Promesa Musical” en los Premios Heat 2022.

Este joven se caracteriza no solo por su forma de interpretar sus canciones sino por la versatilidad que tiene cuando se trata de escribir música.

Temas como 12x3 inspirada en la influencer Domelipa han logrado posicionarse en países como Perú, Bolivia, Colombia, Costa Rica, entre otros; además de viralizarse en plataformas como TikTok, contando con más de 673 mil videos creados.

“Hace tres años lancé mi primera canción (“Lista de espera”). La realidad es que cuando tocas puertas, muchas se te cierran en la cara. Es difícil no tener a nadie quien te apoye al comienzo, pero creo que la clave es la constancia”, aconseja Dekko.

Ingratax

Ingrid Fernanda Enríquez Guillén o “Ingratax” es una cantante mexicana y personalidad de las redes sociales conocida profesionalmente por el lanzamiento de su primera canción “Paris” en julio de 2021, misma que cuenta con más de 90 millones de reproducciones en Youtube.

“Me siento bendecida. Me parece muy mágico cómo la gente conectó con mi primera canción, no me lo esperaba. Mi plan es seguir haciendo música que es lo que amo y me siento muy emocionada”, dijo con alegría.

Además, Ingratax asegura que la verán en diferentes géneros musicales y que probablemente lance un álbum musical este año.

“Lo más importante en el mundo artístico es ser fiel a uno mismo. La autenticidad es lo que verdaderamente nos hará brillar”, destacó la intérprete de “Apagaita”.

Álvaro Rod

El salsero peruano Álvaro Rod logró un buen posicionamiento con su canción “Escúchame mi amor” en las radios de Perú.

El cantautor informó a este medio que se encuentra preparando nueva música con artistas internacionales y que su idea es industrializar la salsa; a tal punto que sea escuchada por decenas de países.

“Vengo a dejar el nombre de mi país en lo más alto, mi objetivo es que Perú esté en los ojos del mundo”, destacó el joven de 26 años.

Brianda

La cantante mexicana Brianda Lizarraga apuesta un futuro musical prometedor con su canción “Shot de Tequila”, misma que cuenta con más de un millón de reproducciones en Youtube.

“Me siento inspirada por Karol G. Mi mensaje con mi música es hacer que la gente disfrute y baile, que cuando me escuchen se olviden de todos sus problemas”, destacó la también modelo.

Valentina Patarroyo o “Vicca”, es una joven nacida en Bogotá que desde muy temprana edad entendió que lo suyo es la música.

A través de su nuevo tema “Diablitos”, que tiene más de 200 mil reproducciones en la plataforma de Youtube, Vicca cuenta la historia de una situación común en las relaciones entre amigas y parejas, relatando cómo terminó gustándole el novio de su amiga. El video, además, juega un poco con este tema pero con un giro diferente, en donde las dos amigas se unen para ponerle trampas al novio.

“Seguiré en lo mío. Para mí lo bueno de la música es transmitir mis sentimientos y vivencias”, enfatizó la colombiana.

Sebastián Villalobos

Para cerrar con esta lista de las promesas musicales, es válido mencionar al influencer colombiano Sebastián Villalobos, quien no solo crea contenido para las redes sociales, sino que desde hace unos pocos años viene desarrollando una carrera musical.

“Muy pronto sale un EP de ocho canciones sobre todo lo que vivo en mi vida personal. Quiero transmitir una buena vibra y hablarle a mi público sobre cómo enfrentar sus miedos y superarlos para conseguir lo que deseamos”, dijo Villalobos.

Agregó que está dispuesto a realizar cualquier género artístico y que, según sus palabras, le gustaría contar con la “sabrosura” del dominicano en alguna de sus canciones.