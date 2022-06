Anuel y Yailin confiesan que "hay boda y muchachos también"

Santo Domingo, RD

Los cantantes Anuel y Yailin ofrecieron detalles de su relación. La pareja contó que que sí habrá boda, y desean tener hijos.

‘’Claro que sí, hasta muchacho y todo’’, comentó Yailin y Anuel dijo que están viendo propiedades para elegir la casa donde vivirán en República Dominicana.

Yanuel habló en “Alofoke Sin Censura”, donde contaron desde el primer “like” que la dominicana le dio al boricua en las redes sociales, gustos y formas de ser en común, y por supuesto, la gran pregunta, sobre si habrá boda.

Cómo se conocieron

Yailin reveló que le dio varios “likes” en Instagram, los cuales Anuel vio y respondió meses después, asegurando que ella no le dio un like sino varios, lo que al final le llamó la atención. Por su lado, la dominicana comenta que no era fans del artista, apenas le gustaba una sola canción.

Anuel comentó que: “Yo conocía a Yailin a través de su música, pero, un día sentado en la casa mis amigos comenzaron a hablarme de ella y ahí le presté más atención (risas)’’.

La pareja dijo que no duraron mucho tiempo hablando por mensaje, pero, cuando se conocieron la conexión fue inmediata.

Narraron que, el día que se conocieron, ella fue al hotel donde estaba hospedado, ambos estaban ligeramente tomados, bailaron bachata, y conversaron mucho, con muchas caricias y besitos. Yailin asegura que no hubo intimidad en los primeros días de estar juntos. Aunque Anuel quería estar con ella íntimamente asegura es un caballero y permitió dar el siguiente paso dentro de la relación cuando ella se lo permitió.

Qué le gusto a anuel de yailin

‘’Su humildad. Andando con ella me sentía humano, fuera de la fama. Aunque la veas muy bandida, cuando tú la conoces es lo más humano que existe’’, dijo Anuel, quien también aseguró que se parecen mucho en la forma de ser, teniendo muchas cosas en común.

Sobre los celos

La pareja dijo que tienen la misma clave en ambos celulares, que de las pocas veces que se han revisado el celular no hay nada, es más, Yailin asegura que casi no lee DM, por lo que, si la han enamorado no se ha dado cuenta.

Sobre la prohibición de las pelucas azules

‘’A mí no me importan los colores, pero había personas que si querían hacer daño’’, dijo la dominicana.

La artista urbana aseguró que manejaban informaciones de que si había personas que querían dañar sus shows.

Yailin manifiestó sentirse bien por el apoyo que su pareja le ha estado dando en la música, en especial por respetar su independencia como profesional.

“Yailin siempre está puesta para trabajar. Yo no la tengo firmada, ella está de manera independiente, ella sabe lo que quiere, simplemente la apoyo, porque es una trabajadora. Yo la he ayudado a organizarse, pero ella es dueña de todo su negocio, aunque le hablo a veces en los conciertos, yo no le doy instrucciones”, expresó Anuel.

Sobre las críticas

La pareja musical del momento expresó que no les afecta la crítica, a sabiendas que cualquier cosa que publiquen o digan en las redes sociales u otros medios de comunicación siempre generarán noticia para bien o para mal alrededor de ellos. Yailin comentó que al principio le afectaba un poco las críticas, pero con el tiempo aprendió a lidiar con el tema y hoy en día es un tema superado.