En el tablero del amor ¿quiénes acumulan más parejas? Marc Anthony, Jennifer López, Belinda, Selena...

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

En ocasiones el amor es algo fugaz. Muchas personas se conocen, salen durante algún tiempo con el amor de sus vidas, se prometen amor eterno y luego de la noche a la mañana rompen para siempre, y al poco tiempo repiten el ciclo. Y si tienen que darse mil oportunidades parece que están dispuestas. Las celebridades tampoco escapan a esta realidad. Incluso, algunos llegan a perder la cuenta en los intentos con parejas.

Algunas de las figuras artísticas y del cine más enamoradizas son Marc Anthony, Miley Cyrus, Selena Gómez, Jennifer López, Belinda, Madonna, Justin Bieber, Emma Watson, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, Rihanna, Lindsay Lohan...

En República Dominicana existió uno de estos hombres que vivían enamorados siempre: Anthony Ríos. El fenecido artista llegó a contar 25 parejas, con las que procreó 26 hijos de los cuales 18 fueron hembras y 8 varones.

Dentro de sus relaciones, una de las más destacadas fue en la década de los 80 ‘s, cuando sostuvo un romance con la artista puertorriqueño Yolandita Monge, aunque con ella no tuvo hijos.

La prensa de entonces calificó esa relación como “el romance de la época”, aunque con el tiempo, sin esperarlo, concluyeron su relación, que no retomaron más.

+ Marc Anthony

En estos días al salsero puertorriqueño Marc Anthony se le ve colgado en la cintura de la modelo paraguaya Nadia Ferreira, con quien renueva su apuesta a un nuevo amor.

Marc Anthony, de 53 años, y Nadia Ferreira, de 23, gritan su amor a los cuatro vientos. Este fin de semana pasado publicaron fotografías en Londres.

Marc Anthony registra al menos 10 parejas conocidas, de las cuales con tres contrajo matrimonio (ha procreado seis hijos).

Su relación más mediática fue entre los años 2004-2011 con Jennifer López. También se casó en el 2000 con Dayanara Torres, y en 2014 con la modelo Shannon de Lima.

+ Jennifer López

En cambio, la cantautora, bailarina y actriz Jennifer López acumula un total de 13 relaciones expuestas al público y tres matrimonios. Entre sus amados figuran Marc Anthony, Alex Rodríguez, Ben Affleck y Sean Combs.

Durante más de dos décadas, la vida privada de Jennifer López ha atraído la atención de los medios, debido a relaciones y rápidos compromisos.

El 22 de febrero de 1997 se casó por primera vez con el cubano Ojani Noa. Ella sufrió problemas legales durante ese matrimonio, llegando a presentar una demanda contra él.

Una relación mediática la protagonizó con Sean Combs. Tras su ruptura con el rapero, López desarrolló una relación con su ex bailarín de respaldo Cris Judd, con quien se casó en septiembre de 2001. En noviembre del mismo año comenzaron una crisis de pareja que terminó en divorcio en junio de 2002.

Luego vendría la fugaz historia con el actor Ben Affleck, que terminó en 2004, y luego con Marc Anthony hasta que en 2011 anunciaron su separación después de 7 años de matrimonio y dos hijos, los gemelos Max y Emme.

Tras romper con Marc Anthony, su próximo turno en el amor fue para el exjugador de béisbol Álex Rodríguez, aunque fue solo duró cuatro años porque en abril de 2021 la famosa pareja, que se había comprometido y cuyo matrimonio tuvo que ser suspendido dos veces por la pandemia, anunció su separación definitiva.

Entonces llegó la sorpresa: el 9 de abril de 2021 la diva del pop anunció que estaba comprometida con el actor Ben Affleck, con quien reconectó a principios de 2021, casi dos décadas después de que la pareja rompiera sus planes de boda y tomara caminos personales distintos.

Lopez y Affleck empezaron a verse de nuevo, después de que la autora de éxitos como "Jenny from the Block" terminara su compromiso con la exestrella de los Yankees Alex Rodríguez y que el protagonista de "Gone Girl" acabara su relación con la actriz española Ana de Armas.

La pareja, apodada "Bennifer", se ha dejado ver desde entonces en alfombras rojas y paseos en público por el mundo, solos o acompañados de sus respectivos hijos: López tuvo dos con su exmarido, el cantante Marc Anthony; y Affleck tres con su exmujer, la intérprete Jennifer Garner.

López, de 52 años, y Affleck, de 49, comenzaron a salir a mitad de 2002 y se comprometieron ese mismo año, pero pospusieron la boda y finalmente la cancelaron en 2004, aunque mantuvieron contactos esporádicos.

+ Belinda

En el ámbito latino hay varios casos, entre los que sobresale el de la cantante mexicano Belinda, quien este año rompió con su más reciente amor, el cantante y compatriota Christian Nodal.

Al igual que Nodal, sus romances han sido polémicos, con personajes que incluyen a Maluma, Giovani Dos Santos, Criss Angel, Mario Dom yLupillo Rivera.

Durante poco más de seis meses, la actriz mantuvo un romance con el empresario Pepe Díaz, con quien asistió a distintas galas, premiaciones y alfombras rojas.

En algún momento se le relacionó al cantante colombiano Maluma, así como con el intérprete Mario Domm, el exintegrante de Camila. En estos casos nunca se pudo comprobar. Como tampoco la prensa mexicana confirma la del cirujano plástico Ben Talei en 2019.

En el caso del futbolista Giovani Dos Santos sí que hubo algunas pruebas de su relación en 2004.

Con el mago Criss Angel vivió en 2016, y que duró pocos meses, una de las relaciones más polémicas en la que él la tildaría como una “oportunista e interesada”.

La relación inició en 2016 y duró algunos meses, donde incluso el mago se llegó a tatuar el nombre de su amada y compartir varias publicaciones en redes sociales.

El cantante mexicano Lupillo Rivera entró en el mundo amoroso de la exRBD. Se conocieron cuando era parte de “La Voz México”.

Aunque inicialmente evitaban referirse a su relación, en agosto del 2020 se hizo oficial con la publicación del tatuaje que Lupillo se realizó con el rostro de la ex “Complices al rescate”.

Tras solo cinco meses, la pareja se separó, y el intérprete de “50 mil rosas” se vio obligado a tapar el rostro de Belinda a mediados del 2021 con un curioso garabato hecho con tinta.

Entonces llegaría Christian Nodal. Sin embargo, el 14 febrero de 2022, especulaciones, rumores y teorías inundaron las redes sociales y los medios de comunicación desde que el cantante mexicano anunció su separación con su exprometida, la también cantante y actriz Belinda, después de haberse convertido en una de las parejas más queridas.

La separación conmocionó las redes sociales en México, generando una gran discusión de ambos grupos de fanáticos quienes han defendido a su artista favorito con fervor.

Aunque nada está confirmado, una de las versiones más repetidas en redes sociales es que el rompimiento se dio a causa de un conflicto económico que supuestamente tuvo la pareja luego de que Belinda le pidiera una cantidad alta de dinero como préstamo para liquidar sus deudas con el Servicio de Atención Tributaria.

Otros consideran que en realidad fue que Nodal se encontraba molesto por los grandes gastos que le suponía tener una relación junto a la cantante.

+ Selena Gómez

Selena Gómez es otra artista de pop que tiene en su archivo amoroso al menos 12 parejas, aunque ha sido más discreta que otras celebridades, siempre muestra un poco de la persona con la cual está.

Entre sus romances más sonados se encuentran los de Justin Bieber, The Weeknd, Nick Jonas, Orlando Bloom, Zedd, Niall Horan y Taylor Lautner.

+ Justin Bieber

Justin Bieber, el amor platónico de muchas jóvenes, también forma parte de los hombre han tenido una gran cantidad de novias. Con menos de 25 años, se le conocen cerca de 21 parejas.

Entre ellas figuran Sofia Richie, Hailey Baldwin, Ariana Grande, Kendall Jennefer, y Selena Gomez, estas también fueron las más reconocidas en el mundo del artista.

En una reciente entrevista con la revista GQ, Bieber confesó que ahora es feliz, pero que no siempre ha sido así, ni siquiera en su matrimonio con Hailey Baldwin, con quien se casó en septiembre de 2019.

“El primer año de matrimonio fue muy duro porque había mucho detrás, un regreso a todos mis traumas”, aseguró a la revista.

Sin embargo, esta pareja se ha estabilizado. Él lo explicó a GQ: “Creamos momentos para nosotros como pareja, como familia, estamos construyendo recuerdos”. Luego agregó: "Y es muy bonito que tengamos eso como esperanza. Antes, no tenía nada por lo que tener esperanzas en mi vida. Mi hogar era inestable, de hecho no existía. No tenía a nadie realmente importante. Nadie a quien amar, nadie sobre quien llorar. Pero ahora lo tengo”.

+ Madonna

Con 63 años hay muchas conquistas en el cuerpo de la cantante, bailarina, actriz y compositora Madonna.

El icono estadounidense ha estado en 16 relaciones amorosas y con de ellas se ha casado.

En sus relaciones más mediáticas se registran las de Sean Penn, Guy Ritchie, Idris Elba, Dennis Rodman, Vanilla Ice, Tony Ward, Warren Beatty y John Kennedy Jr.

La más reciente fue con Ahlamalik Williams, un bailarín de 2 años que trabajó con la reina del pop desde el 2015, ganándose así su cariño y su confianza para convertirse en su pareja oficial cuatro años después, hasta que el pasado 27 de abril se anunció su separación.

Una de sus primeras relaciones de Madonna cuando aún no era famosa fue con el artista Jean-Michel Basquiat, ya fallecido, que tenía dos años menos que ella.

También cuenta en su vida amorosa al actor Sean Penn, con quien estuvo casada cuatro años.

Del rapero Tupac Shakur (asesinado en 1996) fue pareja a principios de los 90. Con el cubano Carlos León, bailarín y entrenador, empezó una relación en 1996 de la que nació Lourdes María, la primera hija de la cantante.

La estrella se casó en el 2000 con el cineasta británico Guy Ritchie (51), padre de su hijo Rocco. Se divorciaron ocho años después en medio de especulaciones sobre una pelea por discrepancias en la adopción de David Banda, el primero de los cuatro niños que la cantante ha adoptado en Malaui.

El modelo y dj brasileño Jesús Luz, 29 años más joven, también fue pareja de la artista, al igual que mantuvo una relación de dos años con el modelo Kevin Sampaio (33 años), mientras residía en Portugal.

+ Brad Pitt

A pesar de sus matrimonios con Angelina Jolie y Jennifer Aniston, en la vida de Brad Pitt también destacan Kate Hudson, Gwyneth Paltrow, Claire Forlani, Elizabeth Daily, Sienna Miller y otras 16 parejas más.

Sin dudas que las relaciones de este rompecorazones con Jennifer Aniston y Angelina Jolie han sido las más mediáticas.

Han pasado ya 17 años desde que Pitt y Aniston se divorciaron, pero se mantienen como una de las parejas históricas preferidas de Hollywood.

Pitt y Aniston se casaron en 2000 y estuvieron juntos hasta 2005, cuando el actor inició una relación con Angelina Jolie.

La ruptura provocó un terremoto en Hollywood, el mismo que ocasionó el divorcio posterior entre Jolie y Pitt en 2016.

Y aunque Pitt y Aniston parecen llevar su divorcio con bastante soltura y elegancia, muchísimos fans suspiran por cada momento en el que aparecen juntos y saborean cada paso que (con mucha imaginación) pudiera interpretarse como un indicio de reconciliación sentimental.

Lo mismo no sucede con Angelina Jolie, con quien se cruzó en el rodaje de "Sr. & Sra. Smith", que hizo que compartieran mucha química.

Esa química se trasladó fuera de las cámaras y se llevó a la realidad. Tras terminar la grabación de la película, la pareja fue fotografiada en una playa de África junto a su hijo mayor, Maddox. Unos días antes, Jennifer había firmado el divorcio.

Tras haber finalizado su matrimonio con Jennifer Aniston, Brad no tardó mucho tiempo en posar junto a Angelina Jolie. Con ella dio la bienvenida a Maddox, Zahara, Shiloh, Pax y los mellizos, Knox y Vivienne. Pero en 2016 todo se acabó y la actriz decidió presentar los papeles de divorcio debido a “diferencias irreconciliables”.

Después de su ruptura se ha relacionado a Brad con distintas mujeres. En enero pasado la prensa del corazón afirmaba que la nueva dueña del corazón del galán sería la sueca Lykke Li.

La intérprete, de 35 años, y el actor de "Había una vez... en Hollywood", de 58 años, estarían saliendo en secreto. Sin embargo, solo se trata de rumores porque él en la actualidad se encuentra soltero.

+ Leonardo DiCaprio

En cambio, a su colega Leonardo DiCaprio le han contado al menos 15 novias en sus 47 años de vida.

Una de las más populares es la modelo Naomi Campbell, con quien mantuvo un romance breve pero intenso durante 1995.

La empresaria británica es cuatro años mayor que él, algo que resulta llamativo, puesto que sus parejas casi siempre resultaron más jóvenes.

Muchos hablan de que su verdadero amor ha sido la modelo brasileña Gisele Bündchen (2000 – 2005).

A Gisele incluso le llegó a regalar un anillo de compromiso. Seis años menor que él, durante mucho tiempo fue considerada como la mejor mujer pagada por su trabajo en pasarelas y comerciales. La pareja comenzó la relación en el 2000, pero luego de cinco años decidieron anunciar el fin de su vínculo.

Desde hace cuatro años se le vincula a la modelo argentina Camila Morrone, a quien le lleva 23 años de diferencia.

Moorone, criada por su padrastro Al Pacino, logró deslumbrar al actor y comenzaron a salir en 2017 y, en 2020, se confirmó que son pareja cuando asistieron a la entrega de los Premios Óscar luego del estreno de "Once Upon a Time in Hollywood".