Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Aunque Mauricio Henao es hoy un actor reconocido en América Latina y ya visible en Holywood, no es para nada un novato. Por el contrario, su carrera comenzó siendo apenas un niño, bajo las orientaciones de su madre.

"Cuando empecé en esta carrera, mi mamá me decía: “Mau, nunca te rindas. Si te cierran esa puerta, ve y tócala otra vez. Y si no te la abren, ve a otra y sigue tocando esa puerta”, afirmó en entrevista con la presentadora Mar Saura para la serie de entrevistas “Vivir es Increíble” de GNP Seguros.

Henao saltó a la pantalla en 2011 cuando filmó la telenovela juvenil de Nickelodeon llamada "Grachi", que fue todo un éxito en toda Latinoamérica, y a fines de 2011 filmó la segunda temporada, que se estrenó el 27 de febrero de 2012.

El actor colombiano actualmente coprotagoniza la telenovela "La Herencia", en la que interpreta a Mateo del Monte.

“¿Cómo describirías tu personaje, tiene mucho que ver contigo?”, fue la pregunta con la que Mar Saura buscó conocer un poco más sobre la interpretación de Mauricio Henao en el papel de Mateo del Monte.

Al respecto, él comentó: “Mateo, Mateo del Monte… Nunca había tocado un personaje que manejara este tema del alcoholismo. Hemos tocado temas muy oscuros con Mateo, entonces siempre que llego a casa digo “Mauricio, deja el personaje a un lado”.

Al dar vida al bromista y joven hermano menor de los Del Monte, Mauricio ha logrado visibilizar un problema de salud y sus consecuencias, todo gracias a su capacidad histriónica.

+ Vivir el sueño

La siguiente pregunta de Mar giró en torno de uno de sus proyectos más recientes: la película Panamá. En el cine ha trabajado con actores de la talla de Mel Gibson.

“Fue un momento de mi carrera muy importante. Hice el casting, me hicieron el call back y me quedé. Además, el señor Mel Gibson y Cole Hauser son excelentes actores. Me la soñé, e incluso viviéndolo pensaba que esto debía ser un sueño”. comentó.

Cerca de finalizar el streaming, la celebrity española quiso saber si su invitado había hecho suyo el mensaje principal de GNP Seguros: “¿Vivir es increíble, Mauricio?”, preguntó.

“Claro que sí. Vivir es increíble como también lo es sonreír, amar, estar en paz”, concluyó Mauricio Henao, demostrando estar en un gran momento de su vida y su carrera.