En Santiago se Comenta: los escritos de Ito Bisonó

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! Repasando el libro "Ito Bisonó, Mis escritos” encuentro interesantes artículos publicados en el periódico El Caribe. Siempre es interesante plasmar lo que uno escribe en libros que perduraran en el tiempo y amplían la biblioteca de nuestras colecciones. Cuánto nos llegó esa dedicatoria, el autor comentaba de encontrarnos y así lo haremos. Aunque sea un poco tarde, pero debo admitir que esta obra se había extraviado en el camino, llegó tarde a mí, pero seguro, buena impresión, fácil de leer, letras grandes que nos da facilidad de lectura. Me une una Bella amistad con Víctor Bisonó Haza, una persona a quien estimo por su educación y simpatía, político decente, que es lo que necesitamos, él ha escrito varios libros muy importantes. Valió la pena encontrarla, para mi recreación.

Abel Añil

Tenía tiempo que no sabía del arquitecto Abel Añil, lo recuerdo con mucho cariño, profesor de dibujo y un gran pintor. No me olvido de unas obras que pintó para el periodista Servio Cepeda y para esta servidora titulándolas “Una de Dos”. Uno de estos días me encuentro en este periódico una reseña y fotografías de una exposición de treinta piezas exhibidas en el instituto Cultural Dominicano Americano de este gran artista. Abel Añil se quedó viviendo en la capital del país, allí es profesor en varias universidades y ya no lo vemos en Santiago, espero que estas muestras las exponga aquí.

Nuevo ambiente

Lo que está de moda en Santiago es el restaurante Kyoto, de comida oriental, estuve ahí y me gustó el ambiente, es bueno, muchos jóvenes bien vestidos y también adultos, pero el aire acondicionado está muy frío, la próxima iré con chaqueta. Me invitó el buen amigo empresario Natalio Abreu junto a su esposa Arelis y sus hijos. Imagínense lo espléndido que es él, degustamos de todo, la comida es buena y variada, la música muy alta, pero es otro ambiente, una especie de bar. He estado en restaurantes así en Nueva York y como novedad está bien. Este establecimiento es de Klass Portela, que como he dicho en otros escritos se la trae, tiene varios restaurantes y todos están súper pegados.

Comentario

Recibir homenajes siempre nos llena de satisfacción, sobre todo el motivo por el cual nos entregaron una placa de reconocimiento, por mi labor como periodista durante tantos años. Gracias a Daniel Grullón, a la Fundación y Academia que él preside por tan linda distinción.