Zara Phythian, actriz de “Doctor Strange”, y su esposo son declarados culpables de abuso sexual a una menor

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Zara Phythian, actriz que encarnó a una de las secuaces de Kaecilius (Mads Mikkelsen) en “Doctor Strange” y su esposo Victor Marke, fueron hallados culpable por abusar sexualmente de una menor.

Medios internacionales informan que Phythian, de 37 años, fue condenada el miércoles en el Tribunal de la Corona de Nottingham (Reino Unido) por catorce cargos de actividad sexual con una niña entre 2005 y 2008, comenzando cuando la niña tenía 13 años.

Además de los mismos catorce cargos, Marke, de 59 años, fue declarado culpable de cuatro cargos adicionales de agresión indecente contra otra mujer entre 2002 y 2003, cuando tenía 15 años.

La pareja se conoció cuando él era su instructor de artes marciales, y ella tuvo una exitosa carrera en artes marciales, como doble y actriz.

Ambos llevaron el proceso en libertad bajo fianza, pero tras ser encontrados como culpables, estarán bajo custodia. Aún no conocen su sentencia, la cual el juez anunció que llegará el 16 de este mismo mes y adelantó que es probable que dicte "un período considerable de detención"

Marke admitió en el Tribunal de la Corona de Nottingham, haber tenido actividad sexual con una de las niñas, pero afirmó que ella tenía 18 años en ese momento.

Además de haber trabajado en “Doctor Strange”, Phythian también ha participado como actriz en producciones como The Dark Kingdom, Street Blood, Transit 17 o Tribal Get Out Alive. Su filmografía como especialista de acción incluye producciones como Macbeth, Morgan o Toque de queda.