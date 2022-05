Ex de Kim Kardashian afirma que ella y su madre filtraron el famoso video sexual

Redacción Entretenimiento

15 años después de la filtración del video sexual que explotó la popularidad de Kim Kardashian, el tema vuelve a estar en la palestra y fue Ray J, la entonces pareja de la socialité y quien reveló que Kim y su madre fue que filtraron el material audiovisual.

Luego que en el último 'Las Kardashian', la empresaria contó cómo (supuestamente) Kanye West recuperó las famosas cintas. A raíz de esto Ray J salió en su defensa y afirmó, que "todo es una mentira".

"He estado en la sombra durante más de 14 años, dejando que las Kardashians usen mi nombre, abusen de mi nombre, ganen miles de millones de dólares durante una década y media hablando de un tema del que nunca he hablado realmente", dijo a Daily Mail.

El rapero afirmó que realmente el audiovisual nunca se filtró: “Nunca he filtrado nada. Nunca he filtrado un video sexual en mi vida. Nunca ha sido una sorpresa. Siempre ha sido un trato y una asociación entre Kris Jenner, Kim y yo, y siempre hemos sido socios desde el comienzo de esto (…) Reclutamos a su madre Kris Jenner para organizar su lanzamiento a través de Vivid Entertainment, un proceso en el que tuvo poco que ver".

Recoge la revista Cosmopolitan Ray J alegó que el trato incluía la filtración de tres vídeos, dos de ellos de contenido erótico, aunque solo uno salió a la luz.

Además, contó que él no está en disposición de estas cintas, sino que las tiene la propia Kim: "Siempre ha tenido todas las cintas en una caja de zapatos Nike debajo de su cama", afirmó. "Una vez que le planteé la idea, solo jugando un poco, fue cuando se le ocurrió, habló con su madre y desde ese momento estuvo fuera de mis manos".

Asimismo, aclaró que el contenido del portátil que le entregó a Kanye: "No era un video sexual, eran muchas fotos, muchos mini videos y muchas pruebas. hemos estado hablando a lo largo de los años. Si me envía un correo electrónico en 2008, el ordenador no cambia la fecha".