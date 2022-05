"Doctor Strange y el multiverso de la locura" abarrotará desde este jueves los cines dominicanos

Nathaly Tavarez

Santiago de los Caballeros, RD

Este jueves, los fanáticos dominicanos de Marvel se darán cita en los cines dominicanos para ver el estreno de ‘Doctor Strange y el multiverso de la locura’, un filme de ciencia ficción protagonizado por Bennedict Cumberbatch, quien en el papel de ‘Dr Strange’ utiliza un hechizo prohibido que abre un portal al multiverso, lo que trae consigo misteriosas realidades y a un misterioso enemigo.

Héroes y villanos de distintos universos coinciden en una historia que está llena de giros, y que fue dirigida por Sam Raime, un productor que también estuvo bajo la dirección de la primera trilogía de Spider-Man.

La famosa modelo y actriz estadounidense, Elizabeth Olsen interpreta a ‘Wanda Maximoff’, un personaje que al igual que 'Strange', forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel y, además es amado por los seguidores de la franquicia de medios.

Otros de los actores que integran el reparto son Benedict Wong,Xochitl Gómezo, Patrick Stewart y Rachel McAdams, quienes interpretan a Wong, América Chavez, Charles Xavier y Christien Palmer.

La producción cinematográfica de 126 minutos, fue producida por Marvel Studios y Truenorth Productions, mientras que Walt Disney Pictures es la empresa que la distribuye.

El guión fue realizado por los escritores estadounidense Michael Waldron Y Jade Halley Bartlett, una interprete y guionista conocida por el largometraje ‘Miller's Girl’.

+ Sinopsis

“Para restaurar un mundo donde todo está cambiando, Strange busca la ayuda de su aliado Wong, el Hechicero Supremo y la Bruja Escarlata más poderosa de los Vengadores, Wanda. Pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero que ya no se puede rehacer solo por su poder. Aún más sorprendente, la mayor amenaza en el universo se ve exactamente como Doctor Strange“, indica la sinopsis oficial.

+ Críticas

Respecto a la misma, el periodista de entretenimiento, Don Kaye comentó que 'Doctor Strange y el multiverso de la locura' es una de las entradas del MCU más raras y ambiciosas de todos los tiempos y complacerá a las legiones de fanáticos establecidos al abrazar la rareza de los cómics con vigor y abandono.

“Aunque insatisfactoria en algunos aspectos, la película es lo suficientemente divertida como para hacer desear un portal a un universo alternativo en el que las películas de Marvel pasan más

tiempo explotando sus propias fortalezas”, dijo por su parte, el crítico de cine, John DeFore, en el sitio web The Hollywood Reporter.

Datos curiosos

‘Avengers: Age of Ultron’, ‘Doctor Strange’, ‘Avengers: Infinity War’, ‘Avengers: Endgame’, ‘WandaVision’, ‘What If..? Loki’, ‘Spider-Man: No Way Home’ y la trilogía de Spider-man de Sam Raimi, son las producciones que se recomienda ver para poder entender algunas partes

de la historia.

Pese a eso, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige explicó que esta se puede disfrutar sin haber visto las anteriores.

En 2021, Cumberbatch encabezo el reparto de ‘El poder del perro’, una película de drama que tras ser nominada en la categoría ‘Mejor Película – Drama’ de los premios Globos de Oro, quedo como ganadora.