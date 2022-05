Las Kardashian ganan el juicio a Blac Chyna

AP

Los Ángeles, EE.UU.

Un jurado le dio el lunes una victoria arrolladora a la familia Kardashian en la demanda de la ex estrella de telerrealidad Blac Chyna contra ellos.

El jurado de Los Ángeles encontró que ninguno de los miembros difamó a Chyna, ni interfirió con su contrato al convencer a E! red para cancelar su programa de telerrealidad "Rob & Chyna".

Los cuatro acusados ??de Kardashian —Kim Kardashian, Kris Jenner, Khloé Kardashian y Kylie Jenner— asistieron a casi todo el juicio, pero cuando se leyó el veredicto todos estaban en Nueva York en la Met Gala, donde el tema de este año fue "Gilded Glamour".

Chyna estuvo en la corte por el veredicto. No tuvo ninguna reacción visible.

Después de unas 10 horas de deliberaciones, los miembros del jurado decidieron en forma de jurado largo que las Kardashian a menudo actuaron de mala fe y encontraron que no tenían justificación para decirles a los ejecutivos y productores de “Rob & Chyna” que Chyna abusó de su hijo y hermano Rob. Kardashian. Pero descubrieron que no tuvo un efecto sustancial en el contrato de Chyna o en el destino del programa, y ??no recibió daños.

Ejecutivos de E! La cadena, que transmitió el programa, testificó que “Rob & Chyna” terminó porque la relación terminó, no por las acciones de los acusados.

El abogado de Kardashian, Michael G. Rhodes, dijo que la familia estaba “exuberante” cuando los llamó para darles la noticia.

“Están muy complacidos”, dijo Rhodes. “Espero que disfruten de su gala en Nueva York”.

La abogada de Chyna, Lynne Ciani, dijo que con base en su lectura del veredicto, “el jurado encontró que Chyna no había abusado físicamente de Rob Kardashian” y “el jurado encontró que los cuatro acusados ??habían interferido intencionalmente con su contrato con E! Red."

“Apelaremos sobre las preguntas restantes”, agregó.

El jurado regresó dos veces para deliberar más cuando se descubrió que en algunas preguntas en el caso contra Kylie Jenner la votación había sido 8-4 cuando se requería al menos 9-3 en el caso civil, pero rápidamente regresaron con 9- 3 votos y el resultado se mantuvo sin cambios.

Los miembros del jurado estaban considerando el caso de difamación contra Kris Jenner, Khloé Kardashian y Kylie Jenner, luego de que un juez desestimara la parte de la demanda contra Kim Kardashian en medio de las deliberaciones.

Las cuatro mujeres testificaron durante el juicio de nueve días.

El juicio se centró en gran medida en las acusaciones de que Chyna atacó violentamente a su entonces prometido y coprotagonista de telerrealidad, Rob Kardashian, una noche y una mañana de diciembre de 2016. en el cuello y lo golpeó con una vara de metal. Ella testificó que le había puesto el cordón alrededor del cuello y sostuvo el arma en broma mientras los dos celebraban la renovación de su programa de telerrealidad, y cuando la celebración se convirtió en una disputa, ella nunca fue violenta contra él.

Pero las preguntas legales que consideró el jurado fueron todas sobre las consecuencias de esa pelea. Los miembros del jurado tenían que decidir si cada uno de los acusados ??mintió a sabiendas sobre el abuso cuando hablaron de ello con los productores y ejecutivos que supervisan "Rob & Chyna", o difundieron la noticia con un desprecio imprudente por la verdad. Y tenían que decidir para cada acusado si esas comunicaciones eran una interferencia ilegal con el contrato de Chyna para aparecer en el programa.

En su alegato final, Ciani argumentó que no era razonable que las cuatro mujeres creyeran que su cliente atacó violentamente a su exnovio Rob Kardashian.

“No tenía ninguna marca”, dijo Ciani al jurado. “No hubo llamada a la policía, ni viaje al hospital, ni siquiera una curita”.

Rhodes argumentó durante su cierre que las mujeres tenían todas las razones para creer los relatos del ataque de Rob Kardashian y del novio de toda la vida de Kris Jenner, Corey Gamble, quienes llegaron al lugar y terminaron la disputa.

“¿Recuerdas cómo se veía Rob en el estrado? Su dolor era real”, dijo Rhodes. “Esta es una verdadera familia. Sí, son famosos, pero son personas reales. Se lastimó mucho aquí”.

Durante el juicio pareció que Gamble resultaría ser el testigo clave de la defensa. Pero los ejecutivos y productores de televisión, cuyo testimonio fue a menudo técnico y sin dramatismo alguno, resultaron más importantes en las conclusiones del jurado, que hizo que las historias de abuso de las mujeres fueran en gran medida irrelevantes.

Los miembros del jurado tenían la libertad de tomar una decisión dividida: encontrar en contra de algunos de los Kardashians pero no de otros.

En cambio, le dieron a la familia un barrido limpio y no le dieron nada a Chyna.

Ella había buscado hasta $ 108 millones en la demanda. Una fase de daños punitivos que habría sido provocada por una victoria del demandante no sucederá ahora.

La demanda de 5 años superó muchos obstáculos, incluidas las mociones para desestimar y las conversaciones de acuerdo entre las dos partes, y fue una posibilidad remota incluso llegar a juicio.

Pero el obstáculo final, convencer a un jurado, resultó demasiado difícil de superar.

Sin embargo, el caso no ha terminado del todo para Chyna. Las acusaciones separadas en la demanda contra Rob Kardashian, con él como el único acusado, se dividieron en un juicio separado que probablemente comenzará en aproximadamente una semana.