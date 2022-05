Actriz de “Cien días para enamorarnos” estuvo a un paso de grabar en RD con Laura Amelia Guzmán

Carmelsy Confesor

Madrid, España

Con el cabello recogido y decorado con las típicas trenzas mexicanas, llevando vestido de Sandra Weil que acompañó de botas negras y un rostro sutilmente maquillado para dejar el protagonismo a sus impresionantes ojos azules, la actriz Ilse Salas conocida en el caribe y Estados Unidos por su famosa serie “Cien días para enamorarnos” (Telemundo) conversó con Listín Diario a propósito de su nominación a Mejor Interpretación Femenina por “Plaza Catedral”, en Premios Platino 2022.

Para nuestra sorpresa, la mexicana que da vida a “Constanza” no estaba consciente de la aceptación de “Cien días para enamorarnos” en el República Dominicana, ni de que se trasmite por Telesistema Canal 11 de lunes a viernes a las 7 de la noche.

“Es una supernoticia, es un gusto llegar a países que no imaginé a través de mi trabajo”, dijo con gran sonrisa. Y agregó que esta serie novela la hizo con ganas de hacer una comedia ligera porque buscaba un cambio.

Este “salto a la comedia”, lo consideró una decisión sin mucho analizar. Ya que venía de hacer teatro en México, cosas intensas, y cine de historias profundas, tales como “Maldita Tentación”, “Historia de un crimen: Colosio”, o “Me estás matando, Susana”.

“Este proyecto me daba ese cambio necesitaba. Me permitía vivir seis meses en playa con mis hijos y trabajar con muchos amigos. No tenía más pretensión que eso: estar en la playa y trabajar junto a Erick Elías (Plutarco) y Mariana Treviño (Remedios), que son actores que adoro y admiro. Fui así como inocentemente a contar una historia de cuarentonas, borrachas en crisis y resultó ser un boom que nadie se esperaba y lo agradezco mucho”, comentó la protagonista de "Las niñas bien", película por la que también alcanzó 8 nominaciones en la edición anterior de Platino.

De Constanza

En “Cien días para enamorarnos” creada por Ricardo Álvarez Canales, Ilse encarna a Constanza Franco, una abogada muy sofisticada y exitosa, que también es madre y esposa. Comparte sus días con su mejor amiga Remedios Rivera, un espíritu libre que no puede mantener su vida en orden. En la serie ambas deciden separarse de sus respetivos esposos después de 20 años de matrimonio.

Casi graba con Laura Amelia Guzmán

Sí, la mexicana estuvo casi a punto de filmar en República Dominicana, junto a la reconocida directora dominicana Laura Amelia Guzmán. “Se nos cayó una producción que adoraba y fue muy triste. Con Laura Amelia Guzmán espero que lo logremos algún día. Pero se filma mucho en Dominicana, es un paraíso y espero poder grabar allá muy pronto”, dijo Salas.

Producciones latinas y próximos estrenos

Sobre la industria iberoamericana en general valoró lo mucho que les gusta, ello porque son historias cercanas a ella. “Me emociona mucho el cine latinoamericano e iberoamericano y brasileño. Me veo refleja en muchas, son historias que hablan de cosas muy parecidas a las que ocurren en mi país”.

Dentro de pocos días vuelve a ser noticia con el estreno de “Señorita 89”, un “proyectazo” que tiene todo un contenido feminista y que es una causa, según cuenta, en la que está cien por ciento volcada.

“Tendremos un elenco maravilloso que lo componen gente de Chile, México, Latinoamérica, una mezcla muy interesante que me tiene llena de alegría”, comentó.

Isle, quien supera los 300 mil seguidores en Instagram se ha convertido en un referente feminista de las actuales generaciones, y aunque no se considera una mujer líder, sí agradece sentir que muchas otras mujeres la siguen.

“Pretendo ser una mujer con seguridad; que no es nada fácil. Todo el tiempo nos tambalean y más en esta industria que es muy dura y juzgona. Pero me sostengo a través de mi trabajo y la verdad es que las redes sociales es algo que me divierte mucho y procuro no tomármelo muy en serio y por eso puedo mantener algo genuino; no estoy buscando resultados”, asevera.

La mujer en la industria

Sobre la figura de la mujer en el cine iberoamericano, considera está siendo más tomada en cuenta y confesó que desde hace cinco años, aproximadamente, ha cambiando mucho los guiones que llegan a sus manos, donde las mujeres son más parte activa en las historias.

“Hay más diversas en la figura de la mujer, porque no todas son mujeres empoderas o mujeres líderes, no todas son mujeres bellas… la diversidad en el mundo femenino es lo que más se necesita y está empezando a pasar y me enorgullece mucho. Creo que comenzamos a ganar la batalla en pro de la diversidad”, asevera con total convicción.

No dejó escapar la oportunidad para hablar sobre esos estereotipos de “belleza” y mencionó que ahora los filtros son un escándalo y que vivir a través de un filtro debe ser muy deprimente. “Ha sido muy duro crecer sintiendo que nunca perteneces, necesitamos esa transformación… nunca estás lo suficientemente flaca, blanca o no tienes las curvas… La diversidad en el mundo femenino es lo que más se necesita, veo belleza ella”, puntualiza.

De su nominación

En esta edición de Premios Platino está nominada junto a Penélope Cruz, Blanca Portillo y Ángela Molina. Asegura está muy feliz de estar en España después de 20 años. “No me puedo creer que estoy nominada junto a esas grandes figuras. Siento que ya gané. No dimensiono mucho los premios, pero sí valoro mucho las oportunidades me abre ser nominada”, para terminar nuestro encuentro.

Más sobre Ilse

Uno de los papeles que la dio a conocer no solo en su tierra natal, sino en muchos países de Latinoamérica fue el de Valentina Ivanova, la actriz mexicana de origen ruso esposa del cómico mexicano Mario Moreno "Cantinflas" -interpretado por el español Óscar Jaenada- en la película "Cantinflas" (2014).

En ese mismo año apareció en la película "Güeros", dirigida por su ahora esposo, Alfonso Ruizpalacios, donde da vida a una líder de la huelga del año 1999 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

También junto a Ruizpalacios participó en "Museo", al lado de los actores de gran reconocimiento Leonardo Ortiz-Gris y Gael García.

Asimismo, Salas es parte de la movilización gestada por actrices en México por la equidad en el cine llamada "Ya es hora" y en redes sociales ha permanecido activa con mensajes feministas y con su total apoyo a la legalización del aborto.