Carmen Maura: “Ser actriz para mí es como vitamina”

Carmelsy Confesor

Madrid

Su jovialidad, destreza y sencillez captó la atención de todos los presentes en la rueda de prensa del Premios Platino al Honor. Su gracia la ha acompañado en su larga trayectoria, una que la hizo merecedora del reconocimiento más importante de Premios Platino.

La española conocida por películas como “Volver” y “¿Qué he hecho para merecer esto?” ha repasado su trayectoria recordando, entre otros, sus trabajos con Pedro Almodóvar y ha señalado a la “suerte” como compañía de su éxito.

Comentó que le frustra mucho que las películas han hecho en Iberoamérica no lleguen a Europa y otras latitudes el mundo, y así mismo valoró la calidad de las producciones cinematográficas de Latinoamérica y consideró esta industria debería recibir más apoyo.

“La generosidad y el talento de los latinos es asombroso. Tienen una habilidad para improvisar; conectan con los demás y siempre me han recibido de brazos abiertos”, narró sobre las experiencias ha tenido en Perú, Chile y México, e indicó ha realizado trabajos en Iberoamérica, del que “no se ha enterado ni la mitad de la gente".

Su inclinación por la actuación

A los 25 años fue que decidió, alentada por su marido, intentar ser actriz. “Era lo único me salía bien. Tenía ya un hijo y otro en camino. No tuve otra alternativa porque era lo que me salía bien y no me ha costado. Desde niña se me hacía fácil meterme en el papel de otro, me lo disfruto a muerte ser actriz”, aseguró y, confesó, le abruma la multitud.

Conoció a Almodóvar haciendo teatro y de inmediato se hicieron muy amigos. “Súper 8” fue el primer papel hizo con el afamado director. Y, según cuenta, le dio el gran regalo de hacerla parte de “Que he hecho yo para merecer esto”, película que la posicionó en el cine. "Le conocí haciendo teatro. Él no era buen actor", recordó sobre Almodóvar y sobre cómo se hicieron "súperamigos”.

La actriz de “Madres Paralelas” (Nominada al Óscar) dice que se ha dejado llevar, y no se ha planteado grandes estrategias, más que ser puntual, estudiar mucho en casa (ya que no es actriz de escuela) y vivir la suerte, afirma, ha tenido.

“Creo que el factor suerte, es decisivo en este tipo de carrera. He tenido tantos premios que solo lo justifica la suerte. Veo tanta gente buena que no tiene los premios deberían merecer que quisiera darle alguno de los míos”, confesó y reiteró ser actriz se le ha dado bien sin tener escuela.

Y como si fuera poco, al día de hoy cuenta con cuatro Goyas del cine español, tres europeos, una Palma de Oro de Cannes, dos Conchas de San Sebastián, un César y el Premio Nacional de Cinematografía de España (1988).

Además, la actriz que decidió no tener representante, habló sobre los consejos que le dieron de no trabajar con Almodóvar y sobre su película favorita “Ay Carmen”.

“Me aconsejaban que era muy peligroso para mi carrera trabajar con Pedro Almodóvar, nos conocimos hace tiempo. Siempre fue un joven muy inteligente. La verdad ninguno de los dos, pensábamos estaríamos hoy donde estamos”, dijo la actriz 76 años.

Apasionada de su carrera

Verla en escenario en el encuentro de prensa rectificó su soltura y talento al digirse a los medios de comunicación presentes y a quienes les reiteró lo mucho le gusta actuar: “Lo hago desde pequeña y no me costaba ningún esfuerzo hacerlo.

"El teatro me gusta mucho, pero la cámara es un regalo". "Si me dejara de poner delante de la cámara, me volvería sosa", explicó.

Antes de finalizar su participación la mañana de hoy, confirmó que comenzará el rodaje en el mes de julio de una nueva serie. Pero es que no ha parado, este año también saldrá “'Limbo... hasta que lo decida” en donde tendrá un papel de invitada y se encuentra dentro del reparto de la película 'Rainbow' de Paco León.