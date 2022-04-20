La influencer de Onlyfans que mandó al hospital al actor Andrés García... Y él se ríe

Andrés García, de 80 años de edad, "se desvaneció" con aquella muchacha de 21 años con cuenta de OnlyFans gratis que lo sentó en sus piernas durante una visita en su casa en México. El resultado: el actor fue a parar al hospital por su culpa, según las conclusiones de la farándula mexicana. Y él se ríe: "Dice la prensa que por eso terminé en el hospital, jaja".

El pasado 9 de abril, el actor fue hospitalizado en México, donde recibió dos unidades de sangre, según reveló él mismo sin ofrecer mayores detalles sobre su estado de salud.

Lo que no contó fue que un día antes de su ingreso al hospital, la joven Karely Ruiz lo visitó en su casa de Acapulco, Guerrero, con el fin de realilzar una colaboración para el canal de YouTube del actor, de acuerdo con lo expresado por la influencer, quien reveló detalles que voltearon la mirada de la prensa del corazón en México.

“Me trató como una reina y me decía: ‘Párate para que te des una vueltita’... Me pidió que me sentara en sus piernas y dije: ‘¿Quién soy yo para negarme?’”, aseguró la modelo a la revista TVNotas.

En la entrevista, Karely confesó que el protagonista de "El privilegio de amar" y "El Pantera" era su amor platónico, por lo que su encuentro fue emocionante para ella.

La modelo compartió con TVNotas que el veterano actor es su amor platónico de toda la vida, por lo que estaba encantada por encontrarse con él. De acuerdo con la revista, ella “lo miraba embelesada y se reía de todo lo que decía”.

En las imágenes de la publicación, se vio al actor abrazando por la cintura a la chica, por lo que de inmediato comenzaron las conjeturas sobre la la verdadera razón de la hospitalización. Una de las teorías expuestas por la farándula es que él se había emocionado tanto, por la reunión con Karely, que se habría descompensado.

Karely contó que su anfitrión estuvo muy animado en su convivencia y pese a que terminó en el hospital fue un gran momento que compartieron y que pronto publicará más detalles en las redes sociales de ambos.

En su Instagram, Andrés García publicó la imagen suya con la modelo sentada en sus piernas y el post comentó: "Queridos amigos, se dice que la visita de Karely Ruiz fue la que ocasionó mi visita al hospital. ¿Será cierto? Ya les mostraremos cómo fue la convivencia en un video más tarde".

Karely Ruiz tiene una cuenta en Instagram con 126 mil seguidores y muchas de sus fotos son sensuales, exhibiendo "un cuerpo del deseo".

Además de crear contenido para Only Fans, Karely Ruiz es muy querida en Monterrey por sus participaciones en televisión, una de ellas es el programa "Es Show".