Expresidenta del Círculo de Locutores agradece al Presidente de la República pensiones a locutores

Santo Domingo, RD

La expresidenta del Círculo de Locutores Dominicanos, Ana Daisy Guerrero, agradeció este martes al presidente Luís Abinader, el haber pensionado mediante el decreto No. 166-22 a 73 locutores que desde el año 2014, esperan por un retiro digno.

“Hoy doy gracias a Dios y me siento sumamente agradecida con el presidente Abinader porque puso el oído en el corazón de los locutores, nosotros estuvimos por más de 8 años peleando las pensiones en gobiernos anteriores y sometimos las mismas el año pasado ante este Gobierno y hoy por fin es una realidad, de manera que nos sentimos felices y nos queda el agradecimiento eterno con el Señor Presidente y con el director de Jubilaciones y Pensiones, Juan Rosa”, expresó Guerrero.

Dijo no haber perdido nunca la fe en que al final escucharían sus reclamos, “yo siempre estuve optimista, sabía que todo nuestro esfuerzo no sería en vano y ahí están los frutos, gracias de todo corazón a todos los Presidentes de Filiales y a todas las personas que me acompañaron en esta lucha, este es un logro de todos”, aseguró La Guerrera como también es conocida popularmente en el ámbito artístico.

Guerrero entiende que ese es el mejor regalo que pueden recibir los locutores dominicano, ya que justamente en la próxima semana se estará celebrando el Día del Locutor, por lo que agradeció a todos aquellos locutores que confiaron en el CLD, ellos nos daban la fuerza para seguir en esta lucha que al final nos dio el éxito. Dijo que aún falta por otorgar la pensión a otros 24 locutores, para un total de 97 que fueron solicitadas.