Rapero Kidd Creole es condenado por homicidio involuntario en apuñalamiento

AP

Nueva York

Un jurado de Manhattan encontró al rapero Kidd Creole culpable de homicidio involuntario el miércoles en relación con el apuñalamiento fatal de un vagabundo en la calle en 2017.

El rapero, cuyo verdadero nombre es Nathaniel Glover, fue a juicio el mes pasado por la muerte de John Jolly, quien fue apuñalado dos veces en el pecho con un cuchillo para carne en el centro de Manhattan en agosto de 2017.

Los fiscales acusaron a Glover, miembro fundador de Grandmaster Flash y The Furious Five, de apuñalar al otro hombre después de enfurecerse porque pensó que Jolly era gay y coqueteaba con él.

El abogado de Glover dijo que fue en defensa propia. Se envió un correo electrónico en busca de comentarios al abogado del rapero.

Glover, que había enfrentado un cargo de asesinato, está programado para ser sentenciado el 4 de mayo.

Grandmaster Flash y The Furious Five se formaron a fines de la década de 1970 en el Bronx. La canción más conocida del grupo es "The Message" de 1982. Fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2007, el primer grupo de rap en ser incluido.