Muere de cáncer Tom Parker, cantante de The Wanted, tenía 33 años

Tom Parker, miembro de la banda británico-irlandesa The Wanted, murió después de que le diagnosticaran un tumor cerebral inoperable. Tenía 33 años.

La banda anunció que Parker murió el miércoles “rodeado de su familia y sus compañeros de banda”.

Parker anunció su diagnóstico en octubre de 2020 y se sometió a quimioterapia y radioterapia.

A principios de este año, actuó en el escenario con el grupo durante su muy retrasada gira de reencuentro.

Los miembros de The Wanted Max George, Jay McGuiness, Siva Kaneswaran y Nathan Sykes dijeron que estaban "devastados por la trágica y prematura pérdida" de su compañero de banda.

“Él era nuestro hermano, las palabras no pueden expresar la pérdida y la tristeza que sentimos. Siempre y para siempre en nuestros corazones.”

Formado en 2009, The Wanted tuvo una serie de exitosos sencillos, incluidos los números 1 del Reino Unido, "All Time Low" y "Glad You Came".

Los miembros se separaron en 2014 después de lanzar tres álbumes, pero se reunieron para un concierto en septiembre de 2021 organizado por Parker en el Royal Albert Hall de Londres para apoyar a organizaciones benéficas contra el cáncer.