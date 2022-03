Will Smith y Chris Rock, ¿un pleito que viene de lejos, con Jaden en el medio?

Redacción de Entretenimiento

La bofetada de Will Smith a Chris Rock es el culmen de un pleito que viene de lejos. Ambos fueron buenos amigos. También en algún momento el humorista se hizo amigo íntimo de Jaden. Hace seis años hubo una antesala de lo sucedido el domingo durante la entrega de los Premios Óscar en Los Ángeles.

Will Smith, de 53 años, y Chris Rock, de 57, se conocen desde hace casi 30 años, a partir de la grabación en la que coincidieron de la serie "El Príncipe de Bel-Air" (de 1990).

Sin embargo, quienes establecieron una relación más cercana fueron Chris y Jade tras la filmación de tres películas de "Madagascar" (2008, 2009 Madly y 2013).

En medio de un matrimonio de "relación abierta" entre Will y Jada Smith, los rumores de infidelidad surgieron durante la promoción de la película "Madagascar", apunta el periódico español ABC.

En un momento determinado la boca de la farándula hasta habló de un supuesto romance entre ellos, aunque Chris estaba casado con Malaak Compton-Rock, a quien le solicitó divorcio en diciembre de 2014, a la vez que él admitió su infidelidad en el matrimonio.

El divorcio de Chris y Malaak se oficializó el 22 de agosto de 2016, mientras seguían rumores de un affaire entre Chris y Jade. Ya para entonces Will y ella vivía "una relación abierta" en un matrimonio que inició en 1997.

Fruto de su matrimonio nacieron Jaden (23) y Willow (21) -a los que hay que sumar su hermano mayor, Trey (29), hijo de la primera esposa de Will Smith.

Ese año, 2016, es clave para entender lo que sucedió el pasado domingo. Chris Rock fue el presentador oficial de los Óscar en una ceremonia que se realizó en medio de protestas de actores de raza negra, quienes protagonizaron un boicot a la premiación ante lo que muchos consideraron la edición más blanca de la historia.

Ningún actor negro fue nominado a los galardones de la Academia de Hollywood.

Las protestas fueron encabezadas por Will Smith y Jada Pinkett Smith.

Esta situación no pasó desapercibida en la gala, donde Chris Rock decidió incluir algunas referencias en su monólogo, que para muchos resultó insultante, sobre todo por burlarse de la protesta de los actores de color, que llevaban años luchando por tener el reconocimiento de la Academia, reseñó el portal Infobae.com

“¿Qué ha pasado este año? La gente se volvió loca. Spike [Lee] se volvió loco. Jada se volvió loca. Will se volvió loco. ¡Todo el mundo se volvió loco! Jada dijo que no venía. Pensé, ‘¿ella no está en una serie de televisión?’. ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscars es como si yo boicotease los calzones de Rihanna. Además, no estaba invitado”, expresó el cómico y actor esa vez.

Luego agregó en tono de burla: “Su hombre, Will, no fue nominado por ‘La verdad oculta’. Lo entiendo. Te vuelves loco por eso. No es justo que Will actuara tan bien y no consiguiera una nominación, pero, ¡tampoco es justo que a Will se le pague 20 millones de dólares por hacer Wild Wild West!”.

Según Infoabe, el también protagonista de la película "En busca de la felicidad" no tomó importancia a lo dicho por Rock, pero su esposa Jada sí respondió: “Son gajes del oficio. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, hay muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante”.

Posteriormente, Will y Jada Smith han evitado pronunciarse sobre las ácidas burlas de Chris no solo en ceremonias oficiales, sino también en presentaciones que el humorista ha hecho por todo Estados Unidos. Incluso, en Hollywood es conocido que ambos evitan encontrarse y ni siquiera se saludan, anota Infobae.com.

En 2018, Chris publicó un comentario controversial sobre el actor en las redes sociales burlándose de su matrimonio anterior.

Will había publicado una foto deseándole a su ex esposa Sheree Zampino un muy feliz cumpleaños, y Chris publicó un comentario que se volvió viral.

"Feliz cumpleaños, @shereezampino. #BestBabyMamaEver! :-) Te amo, Ree-Ree", escribió Will Smith junto a una foto de Sheree y su hijo Trey.

Chris Rock luego comentó: “Wow. Tienes una esposa muy comprensiva”. Sheree luego respondió a ese comentario: "No odies".

El domingo, la gota que rebosó la copa fue cuando Chris Rock bromeó durante la gala de los Óscar con la alopecia de su Jaden, y que provocó que Smith subiera al escenario a darle una bofetada que quedará para la historia de esta premiación.