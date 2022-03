Sean Penn llama a un boicot contra los Óscar si no le dan chanche de hablar al presidente de Ucrania

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Sean Penn llamó a boicotear los Premios Óscars 2022 si la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas veta la intervención del presidente ucraniano Vlodomir Zelenski durante la gala que se realizará este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

"Si eso pasa, animaré a todos los nominados a protestar y boicotear los premios", afirmó el actor estadounidense durante una entrevista difundida por CNN.

Sean, de 61 años, amenazó con “fundir” públicamente sus estatuillas si la academia opta por no darle la oportunidad de hablar a Zelenski.

"Yo mismo fundiré mis estatuillas", dijo al entrevistador, Jim Acosta.

Penn insistió en que “no hay nada más grande que los Premios de la Academia puedan hacer que darle a Zelenski la oportunidad de hablar con todos nosotros".

Luego agregó: "Tengo entendido que se ha tomado la decisión de no hacerlo. No soy yo quien puede decir si el presidente Zelenski hubiera querido hacerlo o no... Si la Academia ha elegido no escuchar a los líderes de Ucrania, que están recibiendo balas y bombas por nosotros, junto con los niños ucranianos que están tratando de proteger, entonces creo que cada una de esas personas y cada parte de esa decisión habrá sido el momento más obsceno de toda la historia de Hollywood”.

Sean argumentó que negarle la participación al presidente de Ucrania "alentaría a todos los involucrados -aunque sé que es su noche y lo entiendo- a protestar y boicotear los premios de la Academia. Esto es mucho más importante que su momento de lucirse".

El actor dijo que rezaba "para que no haya habido personas arrogantes, que se consideran a sí mismas representantes del bien mayor en mi industria, que hayan decidido no contar con el líder de Ucrania. Así que espero que no ocurra. Y si es el caso, espero que todos se vayan”.

+ Viaje, documental

Al inicio de la intervención de Rusia en Ucrania, Sean Penn viajó al país invadido para rodar un documental sobre el acontecimiento histórico.

El ganador de dos premios Óscar visitó la Oficina del presidente Volodimir Zelenski, y asistió a una rueda de prensa de Iryna Vereshchuk, viceprimera ministra y asesora de la Oficina del Jefe de Estado.

Durante su viaje a Ucrania, el protagonista de "Mystic river" estuvo hablando con los periodistas acreditados en la rueda de prensa y "con nuestros militares, vio cómo defendemos a nuestro país", explicó entonces una nota oficial del gobierno ucraniano.

"Sean Penn demuestra el coraje del que carecen muchos otros, incluidos los políticos occidentales. Cuantas más personas acudan a nuestro país ahora, como verdaderos amigos de Ucrania, que apoyen la lucha por la libertad, antes será posible detener el ataque traicionero de Rusia", precisó la nota oficial.

El actor y director ya realizó una visita a Ucrania en noviembre de 2021 por primera vez para preparar este documental, en medio de las tensiones entre Ucrania y Rusia y no es la primera vez que se ha visto involucrado en operaciones humanitarias o ha opinado sobre conflictos políticos.

A principios de marzo, al actor y director se le vio entre las miles de personas que huían de Ucrania en busca de un lugar seguro.

La estrella de Hollywood tuvo que abandonar el vehículo en que viajaba después de quedar atrapado en el tráfico y acabó caminando varios kilómetros junto a dos de sus compañeros hasta llegar a la frontera polaca.

"Casi todos los coches que aparecen en esta foto llevan solo mujeres y niños, la mayoría sin ninguna señal visible de equipaje y con un coche como su única posesión de valor", comentó en su cuenta de Twitter junto a una imagen en la que se le puede ver tirando de una maleta en la carretera.