Rubén Blades no se quedará callado y ofrecerá su opinión sobre el conflicto entre Residente y J Balvin

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El músico panameño Rubén Blades no se quedará callado y emitirá su opinión sobre el conflicto entre Residente y J Blades.

Será esta noche que el afamado cantautor hable de la polémica de los dos artista urbanos y lo hará porque “su nombre anda por ahí dando vueltas como quiera me entraron, pues yo voy a hacer un comentario corto en el lenguaje apropiado”, explicó el artista.

Se recuerda que desde la semana pasada Residente y J Balvin han sido tendencia por el tema que lanzó el reguetonero y en el cual le “tiró con todo” al colombiano.

René Pérez calificó a Balvin de "un bobolón que le canta a Sponge Bob y a Pokemon" y "el Logan Paul del reggaetón", por el paso del youtuber como boxeador profesional, de ser racista, falso, de no ser humilde y de ser básicamente un títere vacío en manos de la industria.

+ El origen del problema

El “choque” entre los dos famosos artista se remonta a los Latin Grammy 2021 cuando la Academia Latina de la Grabación anunció los nominados a la premiación y el intérprete de “Agua”, aunque estaba nominado, arremetió contra ellos afirmando que “no los valoran, pero lo necesitan”.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, expresó la estrella de la música urbana en ese momento. También invitó a sus colegas a no asistir a la premiación.

Esta acción de Balvin no le gustó a Residente, quien arremetió contra él explicándole que su propuesta musical es como la comida rápida que a todo el mundo le puede gustar, pero no necesariamente es tipo gourmet o de calidad.

"Es como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelén, y no me malinterprete José, a todo el mundo le gustan los hot dog", comenzó diciendo en un video colgado en sus redes sociales.