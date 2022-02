Las mujeres protagonizan las nominaciones a los premios del cine peruano

EFE

Lima, Perú

Realizadoras, guionistas y actrices peruanas obtuvieron la mayor cantidad de nominaciones para los premios anuales que entrega la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (Apreci), informaron a Efe los organizadores de la premiación.

Las mujeres obtuvieron un total de 16 nominaciones en la decimotercera edición de los tradicionales premios, que tras dos años de haberse realizado de manera virtual por la pandemia, se celebrarán nuevamente de manera presencial el próximo 11 de marzo en la sede del Ministerio de Cultura, en Lima.

Con 5 nominaciones, "LXI (61)" es el filme que opta a más galardones, seguido por "Autoerótica" y "Las mejores familias", que obtuvieron 4 nominaciones, cada una; y "Canción sin nombre", con 3.

Las nominadas a mejor película son "Autoerótica", de Andrea Hoyos; "Canción sin nombre", de Melina León; "De todas las cosas que se han de saber", de Sofía Velázquez; "LXI (61)", de Rodrigo Moreno del Valle; y "Las mejores familias", de Javier Fuentes-León.

Por su parte, el premio al mejor guion será disputado entre Andrea Hoyos, por "Autoerótica"; Melina León y Michael J. White, por "Canción sin nombre"; y Rodrigo Moreno del Valle e Illary Alencastre, por "LXI (61)".

Las nominadas en la categoría de mejor actriz principal son Rafaella Mey, por "Autoerótica"; Mayella Lloclla, por "Un mundo para Julius"; y Tatiana Astengo por "Las mejores familias". En la categoría de mejor actriz de reparto postulan Cynthia Moreno, por "LXI (61)"; Wendy Vásquez, por "Autoerótica"; y Grapa Paola y Sonia Seminario, por "Las mejores familias".

Al premio a mejor actor principal han sido nominados Tommy Párraga, por "Canción sin nombre"; y Luis Ramírez, por "El viaje macho"; y a mejor actor de reparto Rodrigo Palacios y Sebastián Rubio, ambos por "LXI (61)".

El premio a mejor documental peruano será elegido entre "Esperaré aquí hasta oír mi nombre", de Héctor Gálvez; "De todas las cosas que se han de saber", de Sofía Velázquez; "Persona perpetua", de Javier Bellido; "No hay regreso a casa, de Yaela Gottlieb"; y "Hatun Pacqcha, Tierra sana", de Delia Ackerman.

También se reconocerá a la mejor película internacional de 2021, y a la distribuidora que la estrenó en Perú, que esta vez se elegirá entre "Annette", de Leos Carax (Francia), "The Power of Dog", de Jane Campion (EE.UU.); "Petite Maman", de Céline Sciamma (Francia), y "The Last Duel", de Ridley Scott (EE.UU.)

La Apreci, afiliada a la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica (Fipresci), entrega desde 2009 sus galardones anuales con el objetivo de "contribuir al impulso y reconocimiento del cine peruano de calidad".

A lo largo de estos años, ha premiado a películas como "La teta asustada", "Paraíso", "Las malas intenciones", "Chicama", "El Mudo", "NN", "Rosa Chumbe", "Wiñaypacha", "Retablo"y "Manco Cápac".

La asociación destacó que, en el segundo año de la pandemia, el cine peruano "ha podido reactivar su producción de forma paulatina", ya que se retomaron los rodajes y las sales se reabrieron a mediados de 2021.

De esa manera, algunos largos peruanos pudieron ser estrenados en el circuito comercial, aunque el grueso de la producción encontró su espacio de exhibición en diversas plataformas virtuales.

Según la web peruana Cinencuentro, se estrenaron 78 películas peruanas, una cifra récord que convirtió a 2021 en el año con más largometrajes nacionales desde que se tiene registro y, de ese total, 16 películas fueron dirigidas o codirigidas por mujeres.