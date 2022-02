En Santiago se comenta: un expresidente hondureño humillado

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Cruel, denigrante, descabellado, increíble e innecesario, humillar de esa forma a un ex presidente, sin antes saber si es culpable o no, sobre todo acusado por un país que no es el suyo. Me sentí impotente al ver aquel desagradable espectáculo que vio el mundo, no solamente esposado, sino lleno de grilletes y encadenado llevaban a Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras con apenas días de salir del poder, muchos sin conocer la verdad apoyan esa barbarie, por eso cada país tiene que ser soberano y eso, aclaro, que no fui simpatizante de su gestión.

Tommy Galán

Estuvo por Santiago, muy feliz con su hija Gaia, el ex senador de San Cristóbal Tommy Galán, vestido muy juvenil, fue invitado, por un importante empresario de esta ciudad, a pasarse el fin de semana en la ciudad Corazón. Disfrutaron de la belleza de esta zona, almorzaron en un conocido y muy pegado restaurante de la hidalga junto a otros invitados. Tommy es una persona encantadora, de una gran formación, domina distintos temas, sobre todo lo que le apasiona, la política. Tommy quedó sorprendido por el desarrollo de esta provincia y sus muchos lugares de esparcimientos, grandes industrias, imponentes torres y una gran limpieza que se divisa desde la entrada a la ciudad y sus muy bien cuidados parques. La hija de Galán ya tiene seis años, hija de la famosa comunicadora Dominic Fuentes, mujer de una gran belleza, prima de quien fuera la gran diva del tecnicolor, orgullo nuestro, María Montez. Ya lo he escrito, Santiago tiene una magia que atrae a distinguidas personalidades.

Libros

Cuatro inmensos libros para su lectura obligada y también para decorar los espacios. Recibí estos días el de Oscar de la Renta, “Ser”. Es bello, en especial su portada. Por igual, “Alma Adentro”, exposición Antológica de la gran pintora Elsa Núñez, así como dos tomos de los resultados electorales del dos mil veinte del presidente actual de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, con una dedicatoria especial, muy linda hacia mi persona y el del ex procurador Jean Alain Rodríguez, “Plan Humanización, del Sistema Penitenciario”, una gran obra, elegante portada. En próximas columnas resaltaremos detalles de estos obsequios tan hermosos, está de moda colocarlos en las mesas de centro para cuando se recibe visitas se entretengan con sus fotos y escritos. Hasta la próxima. suarezb@hotmail.com