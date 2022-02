“Dame”, la apuesta del novel cantautor Jesús Guerrero

Santo Domingo, RD

“Dame” es la propuesta musical más reciente del cantante y compositor Jesús Guerrero, es un sencillo que se incluye dentro del álbum conceptual que lanzó hace unos meses.

Influenciado por artistas de diferentes estilos, entre ellos Ricardo Arjona, quien es su influjo mayor, así como Melendi, Tommy Torres y Morat, “Dame” es el tercer tema de que ya ha salido al mercado, la producción saldría al mercado con un total de 7 canciones, donde los 4 restantes saldrán a la luz este mismo año.

“Me gustaría que mi música llegue al público de la mejor manera posible, que las personas al escucharlas empaticen con ellas, que mis canciones recreen situaciones por las que atraviesan los seres humanos en el día a día, donde puedan empatizar con sus sentimientos. Que la reciban como un producto cálido y cercano. No me gusta encasillarme en un solo renglón musical, estoy explorando diferentes estilos y géneros. Aunque soy un artista que le da mucha prioridad a sus letras”, aseguró en una nota de prensa Jesús Guerrero.

Los temas del disco son de su autoría, géneros musicales variados, de los cuales “Tranquilo” y “Hace tanto”, son de conocimiento del público que ha podido recibir su música desde su inicio. Es un compositor musical, aunque estudió administración de empresas y arte culinario antes de estudiar música y dedicarse a ella.

“Desde muy pequeño me interesé en clases de guitarra por sugerencias de una profesora, aunque hubo una etapa en mi juventud que lo dejaba y retomaba el instrumento, no fue hasta más grande que le encontré la verdadera pasión. La primera canción que escribí fue en enero 2016, luego de que mi perro de más de 15 años se perdió, se la escribí a él y ahí descubrí que me gustó todo el proceso, desde escribir la canción hasta mostrársela a la gente y sus reacciones, así que quise darle un chance al impulso creativo y me enamoré”, reveló el cantante y compositor.

Es un disco concebido para que al escucharse cuenten una historia de principio a fin. La canción trata de las relaciones amorosas en las que uno de los dos siempre es quien más da, y le pide a su pareja que se entregue también a la relación.

Estudió en varias academias de música de Santo Domingo, logrando obtener buena calificación en el examen y acreditado desde entonces en la internacional del Associated Board of the Royal Schools of Music y al final decidió ir a España y estudiar composición musical en la escuela TAI de Madrid, enfocando sus estudios en guitarra, así como piano y percusiones.