Muere el productor musical dominicano Juan Abreu; trabajó con Don Omar, Romeo, Natti Natasha, Pitbull y otros

Murió el productor musical dominicano Juan Abreu, conocido por ser uno de los creadores de éxitos como “Danza Kuduro” de Don Omar.

La noticia la dio a conocer en sus redes sociales el amigo y colega de Abreu, Alcover: “Destrozado no es ni la mínima expresión de lo que siento en este momento, pensar en que no te tenemos con nosotros no asimilo ni escribiéndolo, mi hermanito lindo te amo, nos hicimos hombres, padres, soñadores, profesionales juntos, me inspiraste cada día que compartimos”.

Abreu, trabajó con artistas de la talla de Don Omar, Romeo, Natti Natasha, Pitbull, entre otros.

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte.