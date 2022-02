Nuria Piera en 35 años en TV de investigación ha sentido "temor, cierto desasosiego, incertidumbre..."

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

El destino sufrido por su familia durante su niñez, en el que incluso su padre fue asesinado, preparó a Nuria Piera para enfrentar las amenazas, las intimidaciones y los desafíos de denunciar la corrupción gubernamental, los engaños a ciudadanos y fraudes que durante los últimos 35 años son su carta de presentación en su programa de investigación, “Nuria en el 9”, que se transmite desde enero de 1987 por Color Visión.

Así que dice no conocer otro estilo de vida que no sea el que ha vivido, por lo que asegura que no podría definir si ha valido la pena tanta exposición al peligro en comparación con los resultados de los casos que ha puesto a la luz.

La periodista no tiene registradas las innumerables denuncias que ha presentado en su programa, pero asegura que cada sábado, cada emisión de un programa, gana dos, tres o cuatro enemigos nuevos.

¿Alguna vez has sentido miedo?, se le preguntó. Su respuesta: “Sí, aprensión, temor, cierto desasosiego, incertidumbre, más cuando uno tiene familia”.

Sin embargo, esto no le ha robado la paz ni la calma, ni mucho menos el interés y el compromiso como periodista y ciudadana de continuar haciendo el trabajo de investigación.

Así que su vida cotidiana, la que define muy tranquila y hogareña no se ha visto afectada. “No soy fiestera, ni de mucha salidera, después del trabajo, la mayoría de las veces siempre estoy en mi casa y tengo un círculo cerrado de amigos con los que comparto”.

+ Su padre era productor

La televisión siempre fue un ambiente natural para Nuria Piera, su padre era el productor del programa “Los puntos sobre las Ies”, por Radio Televisión Dominicana. hoy canal 4.

Tras la muerte de su progenitor, Nuria inicia su paso por la televisión, siendo una niña se estrenó el programa infantil “Show del Sheriff Marco”. Luego fue parte del elenco del programa de “La casa de Pequita”, con Horacio Lamadrid y Anita Ontivero. También fue conductora de “El Calientísimo del 9”; productora junto a Carlos Bash del Gordo de la Semana y trabajó como periodista de investigación en “Otra vez con Yaqui”.

Desde niña el trabajo de Nuria fue parte del sustento de su familia, así que al salir del Calientísimo del 9 la obligó a asumir su propio espacio televisivo.

Fueron muchas las visitas a Adriano Rodríguez, quien tenía la mayoría de espacios arrendados en Color Visión. Tras una larga espera fue recibida y consiguió horario de 6:00 a 7:00 de la noche, los sábados, por Color Visión.

El 17 de enero de 1987 salió al aire el primer programa de investigación “Nuria en el 9”, el que gracias a la aceptación pasó a ocupar el horario estelar de los sábados, 9:00 de la noche. La persistente periodista jamás pensó que el programa llegaría a cumplir 35 años. De hecho, algunos le pronosticaron tres meses, ya que al momento de su salida no era lo habitual de la televisión dominicana.

Su espacio marcó un hito en llevar a la televisión investigaciones profundas de corrupción, violencia, desfalcos, violaciones, abuso de poder y otros males.

Su trabajo cruzó las fronteras cuando puso en evidencia a la famosa comunicadora Cristina Saralegui, quien usaba a actores en su programa “el Show de Cristina” (Univisión) para recrear falsas historias.

También se recuerda cómo desmanteló la “zona franca telefónica” que tenía en el país el astrólogo Walter Mercado con el negocio de predecir el futuro y lectura del horóscopo.

Con los años ha sido difícil calzar los zapatos de Nuria Piera. Muy pocos se han embarcado a trabajar este tipo de periodismo, paradójicamente, en el país, las mujeres tienen la batuta en la mano en cuestión de estos espacios.

“Es el trabajo más difícil del periodismo, se demuestra el hecho que es el más difícil para conseguir el personal, a la gran mayoría de los estudiantes de comunicación no les interesa el periodismo de calle, por eso las universidades han llevado la carrera por la televisión, el cine u otras áreas”.

Recordó que para ejercer este tipo de periodismo se necesita dedicación, valentía, arrojo, talento, sentido del olfato agudizado. “Hay que tener paciencia, ser un poco obsesivo, buscar todo el tiempo, no conformarse con una sola respuesta, seguir hacia adelante, es solo no quedarse con el cómo, cuándo y dónde”.

+ Reflexión

Al mirar atrás recorrer 35 años de investigación televisiva Nuria reflexiona: “Una de las cosas que hacen el camino más fácil es no pensar lo que quieres lograr, porque si te pones meta, que te pueden limitar y hacer el camino más difícil. Creo que lo importante es focalizarse en el trabajo, honesto y sin poses, y seguir trabajando siempre, ese ha sido mi secreto del éxito”.