Ross María y DJ Sammy confirman tienen un mes de relación sentimental

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Para “que ya no se lo pregunten en las redes”, la artista urbana Ross María y DJ Sammy confirmaron el secreto a voces: tienen una relación amorosa desde hace un mes.

A pesar de que se mostraban como una pareja y habían sido captados en actitudes amorosas, ambos reiteraron en varias ocasiones que solo se trataba de una relación profesional.

Fue al periodista dominicano Tony Dandrades para el noticiero “Primer Impacto” de Univision que los jóvenes se decidieron a confirmar lo que ya todos sabían.

“No te lo puedo negar hay una química”, fue la respuesta de DJ Sammy mientras la joven cantante lo interrumpía al decir: “Sí, estamos”.

“Ya confirmado ya sí, que no me lo pregunten en las redes”, dijo Ross María.

La feliz pareja lleva un mes de relación.

Al cuestionárseles sobre el por qué no lo habían confirmado el productor musical dijo: “Yo he sido muy atacado en las redes por mis anteriores relaciones y he aprendido muchas cosas y me dije a mí mismo que cualquier relación que yo tenga quiero alejarla de lo público”.

Las relaciones que se refiere son la que mantuvo con la urbana Yailin la más viral, actual novia de Anuel y anterior a esa con la instagramer Jenn Quezada, ambas relaciones muy controversiales en las redes sociales.

Mientras que Ross María, quien está promocionando su nuevo tema “El heladero” y fue nominada a Premio lo Nuestro”, terminó una relación de cuatro años que mantuvo con el nuevo artista urbano Frander Martínez.

Hace unas semanas en el programa Alofoke Radio Show, DJ Sammy reiteró que él y la artista solo trabajaban juntos y que entre ellos solo existía una amistad. Lo mismo había dicho La Ross unos días antes.