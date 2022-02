Royalty Dance Crew lanza festival de danza por sus 10 años de historia

Santo Domingo, RD

El Palacio de Bellas Artes reabre sus puertas, tras un proceso de remozamiento con el "International Dance Fest 2022".

El "International Dance Fest 2022” contempla una agenda que abarca: charlas y conversatorios con figuras de la industria artística nacional e internacional, dos días de convención con clases magistrales de danza y arte urbano y bailarines de la hermana República de Haití, Venezuela y Perú.

Un festival cultural que concentra tres días cargados de actividades artísticas y culturales para toda la familia.

Entre los artistas confirmados para este año figuran la cantante e instrumentista Genesis Céspedes, finalista del Show televisivo "The Voice Dominicana" y la compañía de Danza "Ballet Opera", ganadores del Golden Buzzar del show televisivo "Dominicana's Got Talent" y finalistas de la primera temporada del mismo. El Gran cierre del evento estará a cargo de la compañia de danza urbana y Hip Hop, más importante de la República Dominicana, "Royalty Dance Crew", campeones nacionales de Hip Hop y también finalistas de la primera temporada de "Dominicana's Got Talent", con su espectáculo "10 años de historia", el mismo con motivo a su aniversario; 10 años de carrera e historia en la escena artística como embajadores del arte Dominicano en tierras extranjeras.

International Dance Fest es una producción del joven artista, Dir. Cinematográfico y empresario dominicano Erick Guzmán (@erickguzman), y se llevará a cabo los días 04, 05 y 06 del Mes de Marzo de 2022, en la Sala Máximo Avilés Blonda y Jardines del Palacio de Bellas Artes, con el auspicio de Mega Centro, Rental Vision, Yas group, La Dirección General del Palacio de Bellas Artes, El Teatro Nacional y On Promotion.

Las boletas están a la venta en Uepa Tickets y en la academia de formación artística @RoyaltyDancePlace.