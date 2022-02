En Santiago se comenta: Montecristi está de moda

Bélgica Suárez

Santiago, RD

Montecristi está de moda, sobre todo después que el Banco de Reservas le hiciera un mirador desde donde se contempla la belleza del Morro y la roca que simula un zapato.

Está yendo tanta gente que hay que buscarle una solución al tapón que se hace con los vehículos, porque no hay forma de parquearlos.

Tuve que devolverme, otro día lo disfrutaré, que no sea fin de semana.

El Banco de Reservas hizo un gran aporte al turismo de esta zona, haciéndole una gran promoción en páginas completas en los importantes periódicos del país, era por trulla que la gente se movilizó, los restaurantes, hoteles, el malecón, todos llenos, hasta las empresas de embarcaciones hicieron su agosto en enero, alquilando sus barcos, yates y botes, en fin fue interesante.

En este sitio me encontré con algunos famosos periodistas de la capital, también vi a la politóloga, Rosario Espinal, estaba hospedada en el hotel El Cayito, donde no cabía una gente más.

Ahí almorcé con unos amigos frente al mar unos deliciosos mariscos y disfrutamos del ambiente distinguido, alegre y romántico. Volveré, ya que la administración de este hotel está construyendo un hermoso restaurante frente al mar.

Ocean Club Luxury

El pasado fin de semana fue largo, pero así sí es bueno, porque pudimos aprovechar e ir a otros lugares, estuve en Sosúa, Puerto Plata, ahí hay un proyecto de apartamentos muy exclusivo, es privado, administrado por la cadena de hoteles Marriott, es como si estuviéramos en la gloria, rodeado de distintas piscinas, incluyendo de agua salada y bellos jardines, bueno no es un hotel, pero su encanto es más atractivo, el servicio es realmente VIP, los huéspedes no tienen que hacer nada solo llegar, camas cómodas, cafetera moderna, blackout, para que en la mañana los rayos del sol no te despierten, televisores de pantallas grandes, unos baños espectaculares.

Hay tantas personas al servicio de los hospedados que eso da un placer de realeza, uno no mueve un dedo.

+ Comentario

En este encantador complejo está el restaurante Pepperoni. Buen servicio, difícil narrar lo que es este ambiente. En estos residenciales nos encontramos con personalidades, como lo es el más cotizado hombre de los cigarros Hendrix Kelner y su familia, Leticia Rivera y su esposo Manuel Joaquín Castillo, así como el ex embajador Tonny Isa Conde, persona de gran conocimiento del mundo y la buena vida, un gran conversador. Este gran proyecto es una gran idea del francés, Ian Schembri-Sant , a quien conocí hace años, que por cierto ya esta aplatanado. Estos apartamentos, sus dueños los alquilan a través del Marriott, no sé cuánto se paga, sé que no es poco, pero vale la pena vivir esta fabulosa experiencia. Aquí hay de todo, ya no tenemos que viajar a otros países, si no queremos.

+ Área monumental

El Monumento de Santiago siempre ha sido un lugar muy especial para los santiaguenses, antes era lo único que teníamos como entretención, ahora está muy de moda con lugares muy atrayentes a su alrededor, hay para escoger, entre ellos recordemos la famosa Pista de Patinaje de Dino Riggio muy de moda para la juventud de la época, luego la famosa discoteca Tempo en el mismo establecimiento, bellísima, de clase alta, luego duró cerrada por años, ahora es un sitio popular, Andy Tropical, centro de diversión que presentan con frecuencia orquestas y solistas, ahora fue Fernando Villalona, que por cierto sigue gustando y qué bueno, todavía hay público con buen gusto musical y para el grupo de damas que esperan a Braulio cada año en víspera de San Valentín, no se quedarán sin verlo, estará actuando en Lovera. Hasta la próxima.