En 'Watcher', un thriller de acosadores con mirada femenina

AP

Una mujer estadounidense se muda a Bucarest con su pareja y comienza a sospechar que la están acosando en "Watcher", un thriller desconcertante y elegante que se estrenó el viernes en el Festival de Cine de Sundance.

Protagonizada por Maika Monroe (“The Guest”), Karl Glusman (“Devs”) y Burn Gorman (“The Dark Knight Rises”), la película es una de las grandes adquisiciones del festival.

Aunque no es la primera película que tiene a una bella rubia mirando por encima del hombro a donde quiera que vaya, "Watcher" tiene la distinción de tener a una mujer detrás de la cámara también. La directora, Chloe Okuno, luchó por el puesto. Se había encontrado con el guión unos años después de graduarse del American Film Institute, donde se había hecho un nombre con su película de tesis "Slut", una película de terror sobre la mayoría de edad. Consiguió su representación y algo de atención de la industria. Pero ella todavía tenía que hacer una característica.

“Realmente quería el concierto”, dijo Okuno. “Creo que me esforcé más que nadie”.

Inmediatamente se puso a trabajar refinando el guión, escrito por Zack Ford, para asegurarse de que la protagonista, Julia, se sintiera fiel a sus propias experiencias como mujer. Pasarían algunos años más antes de que tuvieran la oportunidad de hacerlo.

“Era un poco misterioso para mí, la situación financiera, pero sabía que no se estaba financiando”, dijo Okuno.

Como muchas películas independientes, tenían que ser flexibles. En un momento, pensaron en rodarlo en Toronto, que jugaría en Nueva York. Pero eso fracasó y Rumania se abrió y, con eso, también lo hicieron las posibilidades de la historia. Okuno reescribió el guión para que tuviera lugar en Bucarest, donde decidió que Julia sería una expatriada que no sabía el idioma, añadiendo otra capa de alienación a esta historia de paranoia y trauma.

El elenco ni siquiera se reunió hasta que estuvieron en preproducción en Bucarest a principios de 2021. Okuno dijo que el casting durante la pandemia fue especialmente difícil porque muchas personas estaban trabajando. Pero entonces Monroe, que había hecho olas en películas de suspenso y terror como "It Follows" y "The Guest", se cruzó en su camino y supo que había encontrado a su estrella.

“Obviamente es muy inteligente y también tenía experiencia viviendo en el extranjero y sabía cómo se sentía”, dijo Okuno. “Parecía conectarse de una manera muy profunda con Julia y aportó mucho al papel. Ella lo entendió implícitamente”.

Monroe fue un paso más allá que la mayoría de los actores y desarrolló un libro de estilo sobre cómo imaginaba que se vestiría su personaje, sacando referencias a Anna Karina y Catherine Deneuve en sus mejores New Wave de la década de 1960, que también encajan con lo que Okuno estaba imaginando. Incluso usa algunas piezas de su propio armario en la versión final.

Para inspirar el tono y las imágenes, aunque se trata de una pieza moderna, Okuno también recurrió a películas del pasado, como "Three Colors: Blue" de Krzysztof Kieslowski, "Perfect Blue" de Satoshi Kon, "Lost in Translation" de Sofia Coppola y Roman Polanski. trilogía de apartamentos ("El inquilino", "Repulsión" y "El bebé de Rosemary").

Rodar durante la pandemia fue estresante, especialmente considerando que era su primer largometraje, pero Okuno dijo que lo hizo mucho más triunfante al terminar.

“Mucho de lo que estaba tratando de hacer era mostrar momentos en los que, como mujer, tenemos una experiencia en el mundo muy diferente a la de un hombre. Es realmente difícil comunicar por qué esa experiencia puede, en ocasiones, ser realmente aterradora. Y son cosas que son tan simples como caminar solo por la calle por la noche o sentarse en una sala de cine cuando un tipo espeluznante viene y se sienta a tu lado, cosas que no son necesariamente escenas grandes y llamativas”, dijo Okuno. "Mi mayor esperanza es que la película pueda mostrar por qué situaciones como esa pueden ser tan tensas y llenas de temor y miedo, y que es algo omnipresente de alguna manera".