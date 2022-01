Rosalía motoriza debate por nuevo tema que no fue escrito con altura

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Rosalía entró al candelero. Después de recibir todos los aplausos y reconocimientos hasta de los más conservadores por su calidad vocal y letras de sus temas, la artista española dio un giro lírico que este lunes encontró el rechazo de una parte del público.

La cantante hizo un adelanto de 24 segundos en sus redes sociales del tema "Hentai", que estará incuido en su nuevo material discográfico, "Motomami", uno de los más esperados de 2022.

Sin embargo, la exposición de la canción generó de inmediato críticas por su contenido inapropiado, que no está a la altura de su carrera.

"Hentai, la pornográfica nueva canción de Rosalía: - Te quiero montar”, titula el blog periodístico 20Minutos.es.

El adelanto de este nuevo tema ha revolucionado las redes sociales llevando a la artista a convertirse en trending topic mundial.

"Te quiero ride, como a mi bike. Hazme un tape, modo Spike. Yo la batí, hasta que se montó, segundo chingarte, lo primero Dios", dicen las letras contenidas en el vídeo publicado por Rosalía, quien aparece sentada en medio de la nieve haciendo gestos con sus manos. Un vídeo que seguramente grabó durante su escapada con Rauw Alejandro a la nieve.

20Minutos pregunta en su reseña: "¿Saben lo que es el ‘hentai’? Es el nombre que recibe el género de manga y anime de contenido pornográfico. Por lo tanto… ¿Tiene sentido que la letra sea calentita?".

Muchos de los cibernautas temen que el nuevo álbum no esté a la altura de "El Mal Querer", que lanzó hace ya cuatro años y que la convirtió en la catalana más popular en el mundo.

En Twitter, el usuario @Imagif_Ideas" reacconó a la polémica: "Rosalia es una artista tremenda, pero últimamente me daba pena que estuviese moviéndose en el mundo más comercial de la música. Todas esas nuevas canciones, aunque rítmicas y pegadizas, parecen hechas en una máquina de churros. #Rosalía tiene muchísimo más #arte #imagif #hentai".

José Luis @l_officialj en Twitter escribe: "Ay Rosalia yo te amo, pero no saques esto please".

El usuario Lau @wiIdestyIes explica su criterio: "No a todo le pueden meter feminismo hermanas, el problema de la canción de Rosalía no es que sea una mujer cantando letras explícitas, es que son unas letras que ni pegan con un ritmo horrible".

Por igual, aparecen otros comentarios como "Rosalía no hizo nada realmente decente desde El Mal Querer"; "Apoyo a la juventud pero esa canción de Rosalía diosmio"; Siento que no me va a gustar una mierda el próximo álbum de Rosalía, tipo, es que ya lo siento, no puedo hacer nada más".

También hay comentarios de justificaciones como el de Sam Shakusky @_chicosep_ "Vale, ahora acabo de entender la canción de Rosalia. Oye, pues si a ella y a su pareja les parece bonita... a veces se nos olvida que los Beatles triunfaron primero con "She loves you".

Ante las críticas, la intérprete de "Con altura" publicó un tweet en el que pregunta a las personas indignadas que si están bien: "Las personas que os está molestando la letra de Hentai, estáis bien??".