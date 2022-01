Kylie Jenner, Miss Instagram 2022, rompe récord en esa red

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Kylie Jenner rompió un récord de Instagram al convertirse en la primera mujer en conseguir 300 millones de seguidores.

La menor de las hermanas Kardashian es la segunda persona más seguida del mundo en esta plataforma y supera a su hermana Kim Kardashian.

Por delante de ella solo se encuentra el futbolista portugués Cristiano Ronaldo, que acumula 389 millones de seguidores en su cuenta.

La estrella de "Keeping Up With The Kardashians" había destronado previamente a la cantante Ariana Grande como la mujer más seguida en la plataforma, con 289 millones de usuarios.

No es la primera vez que la influencer americana bate un récord en Instagram. En febrero de 2018, publicó una foto de su hija recién nacida, Stormi Webster, que se convirtió en la imagen con más “me gusta” de la historia de la red, superando los 18 millones de likes.

Luego fue destronada por la viral imagen de un huevo sobre un fondo blanco, que sigue ocupando el primer lugar con más de 55 millones de "me gusta".

Kylie, de 24 años, saltó a la fama cuando era adolescente con el programa de telerrealidad "Keeping Up With The Kardashians" y comenzó su carrera emprendedora en 2015 vendiendo pintalabios a 29 dólares.

La más joven del "Klan" es madre de una niña de dos años Stormi fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

En agosto de 2021 se confirmó que la pareja estaba esperando su segundo hijo juntos tras una relación con altibajos.