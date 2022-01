Natti Natasha anuncia colaboración con el grupo surcoreano Momoland

Santo Domingo, RD

El popular grupo de mujeres surcoreano Momoland se prepara para su gran regreso con una colaboración especial junto a la artista dominicana Natti Natasha en una canción nueva que se lanzará el 14 de este mes.

Natti Natasha ha estado involucrada en todo el proceso de producción del esperado tema “Yummy Yummy”, que representa el regreso de Momoland por todo lo alto junto a una de las artistas más importantes de la música latina en la actualidad.

Natti Natasha, quien cuenta con más de 84 millones de seguidores en las Redes Sociales y más de 21 millones de reproducciones entre YouTube, Spotify y Pandora, recientemente logró un éxito sin precedentes con su álbum “NattiVidad” y su más reciente hit global "Ram Pam Pam" junto a Becky G, que alcanzó la posición No. 1 en la radio de U.S. Latin y se convirtió en el tema más escuchado en las listas Latin Airplay y Latin Rhythm de Billboard, convirtiéndose en el octavo No. 1 de Natti. El tema ha superado los 160 millones de reproducciones y ya cuenta con más de 435 millones de vistas en YouTube.

Los fanáticos de la música global están prestando atención a la sinergia creada por la cantante de clase mundial Natti Natasha y Momoland, quien ha construido un fandom sólido en el extranjero al tocar temas tales como "BAAM", "Banana Chacha" y "Thumbs Up" después de la canción de mega éxito "Bboom Bboom".

Mientras tanto, Momoland está intensificando sus últimos preparativos antes de su gran regreso el 14 de enero.