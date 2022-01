Betty White, la última chica de oro

Barcelona, España

Betty White, la entrañable Rose Nuylund de las "Chicas de oro", batió todos los récords con su prolija carrera de actriz tanto en la gran pantalla como en la pequeña, donde se convirtió en una de las primeras productoras de la historia de la televisión.

Se puso por primera vez ante la cámara con 23 años, por lo que trabajó incansablemente más de setenta años, un hito reconocido por el propio Libro Guiness desde 2014.

Por su experiencia y longevidad, poca gente conocía tanto de los entresijos de Hollywood y de la televisión estadounidense, y fue una de las primeras productoras mujeres en un negocio copado por los hombres durante décadas.De hecho, ya en 1952 aparece así acreditada en el "Life with Elizabeth Show" (1952-55).

Tras hacer algunos pinitos como modelo, comenzó su carrera interpretativa en pequeños papeles de programas de radio, antes de abrirse camino y llegar a la popularidad con el famoso "The Mary Tyler Moore Show" (1970-1977).

En 1954, tuvo su propio programa televisivo: "The Betty White Show", espacio que retomaría en los setenta, y tras el que se dedicó a presentar varios concursos como "Just Men!"

Aunque el papel por el que ha pasado a la posteridad es el de Rose Nylund en "The Golden Girls", entre 1985 y 1992, la inocente chica de Minesota y su siempre añorado "Saint Olaf".

En sus recuerdos en la popular serie siempre relataba sus tradiciones de origen escandinavo, algo que en parte era también realidad, ya que sus raíces eran inglesas, danesas, galesas y griegas, y era hija de un ama de casa y un vendedor ambulante.

En un primer momento, la creadora de la serie, Susan Harris, eligió a la actriz para interpretar a la pícara y coqueta Blanche Deveraux y a Rue McClanahan para la ingenua Rose, pero finalmente se intercambiaron los papeles.

White, que no tuvo hijos, se casó en tres ocasiones. Los dos primeros maridos le duraron apenas dos años, mientras que, con el tercero, Allen Ludden, un actor y veterano de la Segunda Guerra Mundial, pasó casi dos décadas hasta su fallecimiento en 1981, poco antes del estreno de "The Golden Girls".

El programa tuvo una de las primeras series derivadas de la historia en la que White, MacClanahan y Estelle Getty (Sophia) protagonizaron "The Golden Palace", aunque solo duró una temporada en el aire.

Sus últimos trabajos incluían participaciones en el "Saturday Night Live", que le valió uno de sus Emmy, así como películas como "The Proposal" (2009) o "The Lorax" (2012) y series como "Hot in Cleveland" (2010-2015).

Recibió seis premios Emmy en las categorías de Mejor Actriz Principal y de Reparto a lo largo de los años, y obtuvo en 1988 su estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

Gran defensora de los animales, detestaba los programas de telerrealidad y estaba "enganchada a los crucigramas y los puzzles", contó a Efe Michael LaRue, dueño de una cafetería sobre la serie en el alto Manhattan y que estuvo en contacto con White antes de morir.

Cuando le preguntaban por qué bien pasados los noventa seguía trabajando, la actriz decía que necesitaba el "cash" (efectivo, en inglés), aunque LaRue subrayó lo "importante que era sentir el calor del público para ella".

"Estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Sigo trabajando y tengo noventa años. Soy afortunada, es un privilegio", dijo en una entrevista en 2015.

"Creo que la edad es una actitud mental. Tanta gente empieza a pesarle la edad desde la juventud y eso es una pérdida de tiempo y vida. Oh, no, ya tengo 30, oh, 40, oh, 50. Simplemente sácale todo el partido", añadió.

Algo que White predicó con el ejemplo hasta el final.