Romeo Santos recibe muchas bendiciones en 2021 y también traiciones

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Romeo Santos tiene su musiquita por dentro. Y no es precisamente bachata, sino de esas que se canta en lo más adentro del corazón y que en un sorpresivo desahogo quiso compartir con sus romeístas y en el que revela fue traicionado.

"Presencié traiciones de personas que juraron jamás fallarme. Me sentí impotente, y hasta cuestioné mi propio juicio por haber confiado en ellos", publicó Romeo en su Instagram, en el que solo aparecen dos imágenes, las demás las borró.

Romeo no abunda sobre el tema de la traición, pero agregó que "la única fortaleza en momentos de aflicción fue mi familia, y la música que sirvió de distracción".

Además, lamentó que "perdí parientes y amistades que nunca imaginé que se marcharían tan sanos y relativamente jóvenes".

Su 2021 lo resume en un año que "para mí fue entre altas y bajas. Hubo lágrimas de alegría y otras de tristeza".

El intérprete de "Fórmula Vol. I" solo conserva dos imágenes/mensajes en su Instagram y el anterior es del 11 de noviembre cuando celebró los diez años de su lanzamiento como solista cuando "me enfrenté a los retos más difíciles de mi trayectoria musical".

En ese escrito reflexiona sobre el reto que tenía de salir de Aventura y mantener la complicada misión de componer y tener éxito fuera del grupo.

"Fueron ustedes los romeístas quienes hicieron que Fórmula Vol 1 se convirtiera en un clásico que cambió mi vida", escribió el 11 de noviembre.

A continuación su mensaje completo del jueves:

Este año para mí fue entre altas y bajas. Hubo lágrimas de alegría, y otras de tristeza.

Perdí parientes y amistades que nunca imaginé que se marcharían tan sanos y relativamente jóvenes.

Presencié traiciones de personas que juraron jamás fallarme. Me sentí impotente, y hasta cuestioné mi propio juicio por haber confiado en ellos.

La única fortaleza en momentos de aflicción fue mi familia, y la música que sirvió de distracción.



Comprobé que los héroes pueden ser tildados de villano, dependiendo de quién relata el cuento.



Que a veces cuando extiendes tus manos, fácilmente te quieren arrancan el brazo. Y para algunos, los favores son valorados hasta que te pidan uno que no se puede hacer. Es ahí cuando la gratitud y la memoria se les empiezan a oxidar.



Aprendí que, irónicamente, teniendo tantas razones y pruebas para cambiar la percepción errónea que tienen algunos sobre mi persona, preferí guardar silencio. Me doy cuenta que estoy madurando, y he llegado a comprender que el silencio te da poder y prosperidad. Y que el tiempo se encargará de mostrar la verdad, y desmentir falacias.



A mis 40 años me conozco mejor que nunca, con mis defectos y también mis virtudes. Soy poco social, pero poseo un gran corazón. Puedo ser rencoroso, pero nunca malagradecido. No tendré el mejor léxico, pero sí tengo palabra. En ocasiones puedo ser egoísta, pero siempre soy sincero.

Soy competitivo, pero jamás envidioso. Amo la música, pero rechazo la fama.



Prefiero ser honesto que diplomático. Pero en este negocio ficticio ¿quién es real absolutamente siempre? Es una pregunta retórica.



Concluyo admitiendo que me siento top 5 de los mejores artistas de mi generación. Sin embargo, a veces percibo que soy el campeón subestimado.

Por suerte solo quiero quedar bien con mis Romeistas, no con la farándula.



Mi resolución de Año Nuevo por ahora me lo voy a reservar. Pero, lo compartiré a finales del año que viene cuando cumpla la misión.

Happy New Years.. #TheKingStays".