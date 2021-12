Rauw Alejandro lanza ataque verbal musical "Hunter" contra Jhay Cortez

EFE

San Juan, Puerto Rico

El artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro presentó este viernes su nuevo sencillo y video musical "Hunter", una "tiraera" (ataque verbal a través de las letras de las canciones) contra su colega y compatriota Jhay Cortez.



"Hunter" es la respuesta de Rauw Alejandro a la "tiraera" que Cortez publicó el pasado 17 de diciembre, el "remix" (remezcla) "Sí, Pepe", y está siendo muy comentado en redes sociales.



En "Sí, Pepe", Cortez mencionó a la cantante española y novia de Rauw Alejandro, Rosalía, y los álbumes de su compatriota, "VICE VERSA" y "Afrodisiaco".



Ante ello, Rauw responde en "Hunter": "'Afrodisíaco', 'Vice Versa' todavía siguen en los charts. Tu disco lo usaron de frisbi, nadie lo ha vuelto a escuchar".



"Hunter" tiene una duración de 4:56 minutos.



"Me enteré que el tour que anunciaste no estás llenando", continúa en el tema Rauw, quien critica que Cortez apareció en varias portadas de reconocidas revistas, como Vogue y Rolling Stone, pero que "donde nosotros cantamos, nadie te conoce".



En comparación, indica que durante su gira de cinco meses ofreció más de 100 presentaciones, incluyendo cuatro en días seguidos en el Coliseo de Puerto Rico.



También critica que el tema "911", interpretado por Cortez, no fue escrito por este, sino por el también artista urbano puertorriqueño Mora.



"Estamos aquí y no nos escondemos. Me avisas pa vernos", invita Rauw a su colega por si existe la posibilidad de conversar y dejar de lado la enemistad musical.



El artista culmina el video con un mensaje directo y duro a Cortez: "Estamos de Navidad y quiero regalarle un poquito de pauta al niño, que ustedes saben que de eso está hecha su carrera. No tenemos que mencionar la mujer de nadie, ella no tiene la culpa de estar con una sabandija".



Similares "tiraeras" han ocurrido desde los inicios del género urbano latino entre Héctor "El Father" y Don Omar, Polaco y Tempo, Residente y Tempo, Cosculluela y Ñengo Flow, entre otros, aunque la mayoría de ellos ya hicieron las paces.