Anuel: de soñar con ser un gran baskebolista a convertirse en el "Rey del trap"

Jhangeily Durán

Santo Domingo. RD

Antes de imaginarse como un rey en la música urbana, Anuel se visualizó como “un gran basquetbolista”. Siempre tuvo una desbordada pasión por los deportes y más cuando se trataba de baloncesto, pero a los 14 años se fue de su casa, se enamoró de la calle y encontró “un corillo” que lo enlazó con el rap y el trap.

En ese camino de la vida tuvo sus tropiezos, pero también se ha convertido en la estrella que le ha robado el corazón a millones de fanáticos en el mundo, quienes lo catalogan como el “Rey del trap latino”, un trono que conquistó a base de su estilo directo.

En el presente año, Anuel ha experimentado un giro en su vida personal que se refleja en lo artístico. La clave de Emmanuel Santiago, su nombre real, es amarse a sí mismo y expresa que si “estás solo y no te sientes bien contigo mismo” lo mejor es “tomar el timón de tu vida”, como él lo ha hecho.

Este proceso al rapero le costó 29 años aplicarlo en su vida, que es la edad que actualmente tiene. Es evidente crecimiento y madurez cuando se habla con él, como lo hizo con redactores de LISTÍN DIARIO en medio de la promoción de su nuevo disco, “Las leyendas nunca mueren”, el tercero de su carrera.

“Desde que salí de preso nunca tuve tiempo para mí mismo, tenía la aprobatoria, luego a grabar y ahora es que yo me siento más tranquilo”, declaró Anuel al responder cómo se sentía con la persona que hoy en día es.

El intérprete de “Hipócrita” narró su proceso de crecimiento en el mundo artístico y familiar, el cual no fue tan sencillo.

En las diferentes etapas hacia la estabilidad se encontró con obstáculos que lo hicieron “más humano” y a la vez le ha permitido trascender en la música.

“Soy un ser humano, padre, hijo, hermano, con días buenos y otros malos”, dijo tras ser preguntado sobre quién es la persona detrás del artista.

El urbano ha atravesado por situaciones difíciles, incluyendo dos años de cárcel, que lo hizo dudar del potencial que existe en él.

El 3 de abril de 2016 Anuel AA fue puesto bajo arresto en la cárcel federal en Guaynabo, Puerto Rico, donde duró dos años, aunque muchos, incluyéndolo, llegaron a pensar que era el fin de su carrera. El apoyo que recibió de sus fanáticos “fue impresionante” y eso lo mantuvo activo.

“A mí en la cárcel los presos me ayudaban mucho, éramos muy unidos… ellos, junto con el apoyo que sentí de la gente me impulsó a seguir, es impresionante cuando escuchas un género completo gritando Free Anuel”, expresó Emmanuel con voz emotiva.

El crecimiento del boricua, de 29 años de edad, se incrementó más en su etapa de presidiario, a tal punto que cuando ingresó a la cárcel tenía 100 mil seguidores y luego de dos años cuando era momento de salir, su cuenta de Instagram tenía cinco millones de seguidores y hoy en día el exponente tiene 25.6 millones de seguidores.

+ Perseguido por el pasado

El tiempo en que estuvo preso fueron “tragos amargos” para el joven cantante. Incluso, luego de haber transcurrido cinco años continúa en un estado de shock.

“Las 24 horas siento que va a pasar algo… yo estoy solo viendo una película y si escucho un helicóptero siento que son ellos (los agentes de la policía)”, con voz quebradiza también agrega que es algo que le pasa a todos los exconvictos, a raíz de esto el trapero lanzó una canción titulada “Estrés Postraumático”.

Del mismo modo, el pionero del trap latino expresó que está “trabajando” para que en algún momento en el futuro, si tiene que desligarse de la música, pues tenga un sustento considerable para “nunca más volver a tomar la calle”.

Actualmente Anuel realiza colaboraciones y tiene realizada inversiones con la finalidad de generar ingresos por otros métodos no dependientes de la música.

Entre otras inversiones, es copropietario de los Capitanes de Arecibo, equipo que el mes pasado se consagró campeón de la liga profesional de Puerto Rico, la Baloncesto Superior Nacional.

+ Colegas dominicanos

Anuel AA dijo que desde los inicios de la artista urbana Tokischa se ha visto interesado por el contenido artístico que ella crea y genera, confesó que sus letras lo llevan a recordar los inicios de su carrera musical.

“Tokischa es un fenómeno, me gusta porque aunque es mujer me identifico con ella, debido a que yo hablaba así, que se conoce como malo y generaba esa controversia en las noticias igual que ella”, dijo Anuel con rostro sonriente, pareciendo que recuerda sus raíces.

El urbano declaró que hace “más de un año” había grabado un tema con la dembowsera dominicana, pero decidió no sacarlo a la luz, esperando el momento adecuado de que este sea un hit rotundo, agregó que en los próximos días será lanzado.

Asimismo afirma que con el paso del tiempo la gente irá respetando la música de la cantante, resaltado que no lo han acogido porque “la gente lo que es diferente, lo que es nuevo, le tiene miedo”.

Para Emmanuel no solo Tokischa es un “fenómeno dominicano”, también se ha visto atraído por las letras de Aderly Ramírez Oviedo, el ídolo de multitudes conocido como “Rochy RD”.

Manifestó que se siente “identificado” con el dominicano, porque al igual que Tokischa siente que representa sus inicios en el mundo artístico y que es “difícil cuando no te abren las puertas”.

“Al igual que Rochy estuve preso también y después de una experiencia así es muy bueno cuando alguien te da la oportunidad”, confesó Anuel afligido, además cita el ejemplo de la República de Chile, país donde al boricua no lo dejaban entrar y sin embargo un día le abrieron las puertas y agradece mucho ese apoyo.

En un una publicación realizada por Anuel aseguró que “conseguirá que Rochy tenga visa” para viajar a Puerto Rico y Estados Unidos.

“Ese visado en nombre de Dios se puede lograr, ahora mismo no te puedo decir, sí lo voy hacer", comentó.

“Las leyendas nunca mueren”

El pionero del trap lanzó su álbum “Las leyendas nunca mueren” el pasado 26 de noviembre y ha dejado en sus fanáticos el pegadizo sonido de cada una de las 16 canciones que componen este tercer disco.

La producción se desarrolló durante la pandemia a lo largo de ocho meses y su objetivo era ofrecer a los fans su esencia hip-hop, trap y reguetón. Además, presenta dentro del álbum una nueva canción de baile eléctrico con varios temas que sorprenden a los fanáticos, pero muestran su versatilidad.

Anuel reveló en la entrevista sus cuatros canciones favoritas: “North Caroline”, “Mcgregor”, “1942” y “Súbelo”.

Esta semana, “Las leyendas nunca mueren” encabezó las listas “Top Latin Albums” y “Latin Rhythm Albums” de Billboard y 10 de sus 15 canciones figuraron en la lista “Hot Latin Songs”.

+ Sus otras pasiones

Antes de imaginarse como artista, Anuel se visualizó como un “gran basquetbolista”. Siempre tuvo una pasión inclinada a los deportes y más cuando se trataba de baloncesto.

Por otro lado, el exponente tiene un gusto musical fuera de lo urbano muy particular, pues cuando se trata de salsa únicamente escucha tres salseros: CeliaAnchor Cruz, Marc Anthony y Héctor Lavoe. Ya cuando se trata de otros géneros el urbano es muy variado.

“Yo sé más de diez canciones de Camila y de Sin Bandera me las sé todas, escucho a Justin Bieber, música electrónica, bachateros y de todo, dependiendo de mi estado de ánimo”, reveló jocosamente.

Asimismo, dentro de sus pasiones coloca como prioridad aprender a profundidad las técnicas del boxeo.

+ El padre y amigo

A pesar de su fama vela por el bienestar de sus familiares y amigos en su tiempo libre.

El trapero es padre de un pequeño quien visita cada vez que se le presenta la oportunidad y segura que su madre cuida de que su educación sea la debida. Por esa razón su primogénito no escucha la música que hace.

“Mi hijo no escucha toda mi música, tampoco pongo mi música cuando estoy con él y la mamá no lo deja, tú me ves a mi así, pero mi hijo es bien portado”, fueron las palabras que con seguridad expresó Emmanuel.

En la misma línea, el joven urbano confiesa que ha ayudado a los presos con los que compartió en prisión ayudándolos a conseguir un puesto de trabajo y hasta un techo donde vivir.

“Yo ayudo mucho a esos presos, cinco viven conmigo en Miami, y otros le busco trabajo, los ayudo, con las relaciones que tengo, los acomodo a lo que sea, pero los ayudo”, aseguró.

A su madre, padre y hermanos no los deja a un lado, pues a sus 29 años Anuel narró que aún va a casa de su madre en Puerto Rico y se queda en su habitación como “un bebé” y agrega que esas cosas “nunca cambian”.

Sus visitas a su casa materna son muy recurrentes, pues detrás de la estrella existe una persona muy sentimental que nunca olvida de donde provienen sus raíces.