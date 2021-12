Tras descubrirle ocho infidelidades, Ana Carolina y Musicólogo ¿se reconciliaron?

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El artista urbano Musicólogo y la modelo Ana Carolina se separaron hace unos meses, pero volvieron a revivir su historia luego que ella contara que le descubrió al menos ocho infidelidades al cantante y este le pidiera perdón públicamente en una fiesta que acabó con un beso entre ambos ¿reconciliación?

La instagramer fue la presentadora de una fiesta en Miami en la que cantaba el urbano, quien aprovechó el escenario para pedirle disculpas y agradecerle por todo lo que hizo por él.

Hace unos días Ana Carolina confesó en una entrevista en “Alofoke radio show” que: “En varias ocasiones él me fue infiel, yo lo perdoné. Que yo conozca me pegó como algunos ocho cuernos, y ya estaba cansada de tolerar infidelidades”.

Al momento de su separación la modelo argumentó que después de su embarazo y del proceso tan delicado qué pasó ha decidido sacar de su vida todo lo que no le da “paz y felicidad” y aseguró que su Musicólogo es una de esas personas.

"Musicólogo no me da felicidad y no me daba paz, por todas las cosas que él hacía”, dijo Ana Carolina en ese momento en un "live" en su Instagram, seguido por 3.7 millones de usuarios.

Ana Carolina, madre de dos hijos junto a Musicólogo, sostuvo que "de que no nos llevamos bien, no nos llevamos bien… por problemas que él tiene, que quise aguantar, y aguanté, que quise dejarlo y exploté”.