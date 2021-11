Entre lágrimas, Galilea Montijo niega relación con un narcotraficante

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Galilea Montijo se encuentra en el ojo mediático luego de comentarios de la farándula mexicana que la vinculan supuestamente con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien murió el 16 de diciembre de 2009 en un enfrentamiento con policías.

El pasado viernes, el comentarista Gustavo Adolfo Infante hizo referencia en su canal de YouTube al reciente lanzamiento del libro "Emma y las otras señoras del narco", de la periodista mexicana Anabel Hernández.

En su comentario, Infante expresó que en la obra "describen" que "Galilea Montijo mantuvo un romance con Arturo Beltrán Leyva 'El Barbas' [...] y habla de otros personajes también".

Entre lágrimas, la conductora de los programas de Televisa "Pequeños Gigantes" y "Hoy", en un video publicado este lunes en su Instagram, negó todas las acusaciones formuladas en su contra.

"Para ustedes que me siguen, que me conocen y me han visto crecer durante mas de 28 años y los considero de verdad parte de mi familia, me han visto reír, llorar de tristeza y muchas más de felicidad, siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento a nuestras leyes. Esto y mucho pero mucho trabajo me ha permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos", dijo Montijo.

Sin parar de llorar, suplicó que paren los ataques en su contra, y que todas las acusaciones las manejará un bufete de abogados, por lo que no volverá a tocar este ni ningún otro tema relacionado a escándalos.

Hace unos días Montijo había respondido, tras ser preguntada por periodistas que la abordaron sobre las acusaciones de si tuvo una relación extramarital con Arturo Beltrán Leyva, líder del cártel de narcotráfico "Los Beltrán-Leyva", a lo que respondió molesta: “¿Desde dónde me han metido relaciones?, que con presidentes… y han sido calumnias, no siempre el que calla otorga, muchas veces lo he dejado pasar porque es el chisme, no estaba casada, no tenía un hijo, hoy sí tengo a quién cuidar”.